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Ozon повысил оборот на 111% в IV квартале 2023 года

Ведомости

Оборот (GMV) Ozon за IV квартал прошлого года увеличился на 111% в годовом выражении до 625,8 млрд руб. По итогам всего 2023 г. GMV достиг 1,8 трлн руб. – на 111% больше, чем за 2022 г., следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности.

Глобальные депозитарные расписки Ozon в 11:04 мск торговались по 3816 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня они подешевели на 0,8%. Индекс Московской биржи в это время составил 3431,9 пункта, с закрытия он увеличился на 0,4%. IT-индекс прибавил 0,2% до 3808,2 п. С начала года бенчмарки выросли на 10,5 и 40,3% соответственно, ГДР Ozon – на 35,4%.

Выручка компании по итогам прошедшего года составила 424,3 млрд руб., по сравнению с 2022 г. она увеличилась на 53%. За период с октября по декабрь 2023 г. показатель вырос на 37% год к году до 127,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA Ozon в IV квартале сократилась на 98% г./г. до 87 млн руб. По итогам всего 2023 г. она составила 4,2 млрд руб. против -3,2 млрд за предыдущий год.

Чистый убыток Ozon за период с октября по декабрь 2023 г. составил 18,2 млрд руб. – на 62% выше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г. За весь год компания получила убыток в размере 42,7 млрд руб., с 2022 г. показатель сократился на 27%. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности в IV квартале увеличился в годовом выражении в шесть раз до 53,5 млрд руб. По итогам прошедшего года показатель составил 87,6 млрд руб. против -18,8 млрд руб. за 2022 г.

В ноябре «Ведомости» писали о планах Ozon по включению брокерских продуктов в свою экосистему. По словам источников, компания активно искала сотрудников для брокерского сервиса. Впервые идею создания подобного сервиса в Ozon обсуждали еще в 2021 г., но начало спецоперации отодвинуло реализацию проекта, добавил один из собеседников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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