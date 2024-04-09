Ozon повысил оборот на 111% в IV квартале 2023 года
Глобальные депозитарные расписки Ozon в 11:04 мск торговались по 3816 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня они подешевели на 0,8%. Индекс Московской биржи в это время составил 3431,9 пункта, с закрытия он увеличился на 0,4%. IT-индекс прибавил 0,2% до 3808,2 п. С начала года бенчмарки выросли на 10,5 и 40,3% соответственно, ГДР Ozon – на 35,4%.
Выручка компании по итогам прошедшего года составила 424,3 млрд руб., по сравнению с 2022 г. она увеличилась на 53%. За период с октября по декабрь 2023 г. показатель вырос на 37% год к году до 127,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA Ozon в IV квартале сократилась на 98% г./г. до 87 млн руб. По итогам всего 2023 г. она составила 4,2 млрд руб. против -3,2 млрд за предыдущий год.
Чистый убыток Ozon за период с октября по декабрь 2023 г. составил 18,2 млрд руб. – на 62% выше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г. За весь год компания получила убыток в размере 42,7 млрд руб., с 2022 г. показатель сократился на 27%. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности в IV квартале увеличился в годовом выражении в шесть раз до 53,5 млрд руб. По итогам прошедшего года показатель составил 87,6 млрд руб. против -18,8 млрд руб. за 2022 г.
В ноябре «Ведомости» писали о планах Ozon по включению брокерских продуктов в свою экосистему. По словам источников, компания активно искала сотрудников для брокерского сервиса. Впервые идею создания подобного сервиса в Ozon обсуждали еще в 2021 г., но начало спецоперации отодвинуло реализацию проекта, добавил один из собеседников.