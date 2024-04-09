Ozon повысил оборот на 111% в IV квартале 2023 года

Чистый убыток Ozon за период с октября по декабрь 2023 г. составил 18,2 млрд руб. – на 62% выше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г. За весь год компания получила убыток в размере 42,7 млрд руб., с 2022 г. показатель сократился на 27%. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности в IV квартале увеличился в годовом выражении в шесть раз до 53,5 млрд руб. По итогам прошедшего года показатель составил 87,6 млрд руб. против -18,8 млрд руб. за 2022 г.