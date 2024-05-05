Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира по числу посещений

Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира по числу посещенийНа каждую из площадок пользователи заходили более 300 млн раз в месяц
В 2023 г. сразу два российских маркетплейса – Ozon и Wildberries – впервые вошли в топ-10 крупнейших мировых площадок по количеству активных сессий. Чаще всего интернет-пользователи заходили на американскую площадку Amazon – 4,7 млрд заходов в месяц. На Wildberries, который занял 9-е место по популярности в мире, пользователи заходили в среднем 343 млн раз в месяц, на Ozon (10-е место) – 316 млн раз. В разрезе российского рынка электронной торговли на эти две площадки пришлось 78% от общего числа заказов за второе полугодие 2023 г. Такие данные приводятся в исследовании рынка интернет-торговли, проведенном компанией Data Insight.
В исследовании учитывались показатели российских маркетплейсов с оборотом более 100 млрд руб. в год, на которых представлено большинство товарных категорий. На декабрь 2023 г. в России таких было четыре – Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и «Мегамаркет» (принадлежит «Сберу»). На эти площадки пришлось 92% от всех интернет-заказов в России, а их совокупный оборот составил 4,4 трлн руб., говорится в исследовании.
В России в целом рынок интернет-торговли расширялся быстрее, чем в других странах: в 2023 г. сразу на 36%. На втором месте после России по темпам роста оказались Филиппины, где отрасль выросла за прошлый год на 24%. В то же время в США и в Южной Корее темпы роста составили всего 11% за 2023 г. Количество заказов на российских маркетплейсах выросло за год на 82% до 5,1 млрд штук.
Весь российский рынок онлайн-торговли, в который, помимо маркетплейсов, вошли также сервисы доставки еды, лекарств и т. д., за 2023 г. вырос на 48% по сравнению с 2022 г. и составил 7,9 трлн руб., подсчитали аналитики Data Insight. В компании прогнозируют, что в 2024 г. рынок вырастет еще на 36% и достигнет 10,7 трлн руб., а в перспективе четырех лет – к 2028 г. – превысит 20 трлн руб.
Стремительный рост Wildberries и Ozon отмечает и ФАС. В январе 2024 г. служба признала доминирующее положение этих компаний на рынке маркетплейсов. По данным службы, они занимают 80% на рынке онлайн-торговли в России. В марте правительство отменило мораторий на проверки ИТ-компаний, занимающих доминирующее положение на рынке. После этого уже в апреле ФАС выписала предупреждение площадкам за «действия, содержащие признаки нарушения закона о защите конкуренции».
Представитель Wildberries от комментариев отказался. Представитель Ozon отметил лишь, что на основании текущих результатов компания ожидает, что в 2024 г. оборот (GMV), включая услуги, вырастет примерно на 70% год к году.
Крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon действительно продемонстрировали в 2023 г. выдающиеся показатели, подтверждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. При этом для них существует еще очень большой потенциал роста, отмечает он: Ozon планирует в 2024 г. нарастить GMV на 70%, а Wildberries – на 60%. «Часть этого роста связана с услугами, но даже если мы говорим про рост товарного GMV, то он едва ли будет существенно ниже», – поясняет эксперт.
В то же время в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что отдельного «рынка маркетплейсов не существует». «Мы всегда оцениваем рынок интернет-торговли [в целом]. Компаний, имеющих модель маркетплейса, в стране уже около двадцати», – заявил президент АКИТ Артем Соколов.
«Оборот юридического лица не равен обороту маркетплейса: важно учитывать и разделять собственные продажи компании, рекламу, хранение, услугу доставки, оборот предпринимателей и другие параметры, – продолжил он. – Тем не менее тот факт, что две крупнейшие российские площадки названы в десятке мировых, абсолютно точно должен стать предметом гордости за отечественный бизнес».
В ближайшие годы позиции крупнейших российских маркетплейсов в международных рейтингах будут повышаться, считает Бурмистров. «Единственным ограничением может является возможное ослабление рубля и валют сопредельных стран, в которых сейчас активно работают Wildberries и Ozon, это и Белоруссия, и Казахстан, и Узбекистан, – уточняет он. – В этих странах есть очень большой потенциал роста, и динамика экспортных продаж этих маркетплейсов более высокая, чем продажи на рынке».
Сегодня интернет-торговля фактически не имеет границ и идет настоящая борьба за клиента в мировых масштабах, отмечает Соколов, поясняя, что можно заказать любой товар из любой страны мира. Несмотря на все сложности, российские компании активно выходят на зарубежные рынки и с успехом выдерживают эту конкуренцию, при этом создавая колоссальный экспортный потенциал, рассуждает президент АКИТ. «На наш взгляд, сейчас очень важно обеспечить для российских компаний возможность сохранения конкурентоспособности. Хотелось бы, чтобы законодательные инициативы помогали открывать новые рынки и стимулировали развитие интернет-торговли в целом», – резюмировал он.