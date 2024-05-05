Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира по числу посещений

В России в целом рынок интернет-торговли расширялся быстрее, чем в других странах: в 2023 г. сразу на 36%. На втором месте после России по темпам роста оказались Филиппины, где отрасль выросла за прошлый год на 24%. В то же время в США и в Южной Корее темпы роста составили всего 11% за 2023 г. Количество заказов на российских маркетплейсах выросло за год на 82% до 5,1 млрд штук.