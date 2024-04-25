Автомобили Lada появились на маркетплейсе «Мегамаркет»

Интернет-ритейлер Ozon запустил продажу автомобилей в сентябре 2023 г. На первоначальном этапе услуга была доступна в Москве и Подмосковье, но в Ozon заявили, что список городов со временем вырастет. Тогда на маркетплейсе были доступны автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайского бренда Chery. Ozon в 2020 г. уже пытался запустить на своей площадке категорию «Автомобили», но тогда покупатель мог на маркетплейсе только забронировать товар, оплачивать его надо было у дилера в салоне. Теперь же машина полностью оплачивается онлайн, а договор купли-продажи подписывается при доставке.