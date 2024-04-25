Автомобили Lada появились на маркетплейсе «Мегамаркет»
Автомобили Lada начали продаваться на маркетплейсе «Мегамаркет». Об этом сообщила пресс-служба «Автоваза».
«Автоваз» отмечает, что в 2024 г. онлайн-продажи автомобилей Lada выросли 4,4 раза по сравнению с прошлым годом, а количество заказов на новые автомобили увеличилось в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Таким образом, старт продаж на маркетплейсе «отвечает современным потребностям клиентов».
На начальном этапе на витрине «Мегамаркета» будут доступны Lada Granta, Lada Niva Legend 4х4, Lada Niva Travel. При оформлении заказа с покупателем свяжется менеджер, который проконсультирует по техническому оснащению автомобиля и забронирует его. Первым регионом, где можно будет воспользоваться такой возможностью, станет Самарская область, затем географию планируют расширить.
Интернет-ритейлер Ozon запустил продажу автомобилей в сентябре 2023 г. На первоначальном этапе услуга была доступна в Москве и Подмосковье, но в Ozon заявили, что список городов со временем вырастет. Тогда на маркетплейсе были доступны автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайского бренда Chery. Ozon в 2020 г. уже пытался запустить на своей площадке категорию «Автомобили», но тогда покупатель мог на маркетплейсе только забронировать товар, оплачивать его надо было у дилера в салоне. Теперь же машина полностью оплачивается онлайн, а договор купли-продажи подписывается при доставке.
Wildberries запустил продажу автомобилей 18 апреля. На маркетплейсе появилась категория «Транспортные средства», первыми автомобилями, которые можно купить посредством маркетплейса, также стали машины марки Chery от компании «Деливери кар».