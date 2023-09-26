Маркетплейсы начинают торговать автомобилями

Маркетплейсы начинают торговать автомобилямиНо покупать машины не глядя пока готовы только «исключительные люди», признают продавцы
Интернет-ритейлер Ozon запустил продажу автомобилей. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель самой компании. На данный момент такая услуга доступна лишь в Москве и Подмосковье, но в Ozon уверяют, что список городов со временем вырастет. Пока на маркетплейсе доступны лишь автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайского бренда Chery. В дальнейшем Ozon планирует сотрудничать и с другими игроками рынка, говорит представитель компании.
Ozon в 2020 г. уже пытался запустить на своей площадке категорию «Автомобили», но тогда покупатель мог на маркетплейсе лишь забронировать товар, оплачивать его надо было у дилера в салоне. Теперь же машина полностью оплачивается онлайн, а договор купли-продажи подписывается при доставке, объясняет представитель интернет-ритейлера. Он уточняет, что предоставлять кредиты на покупку автомобилей через свой банк Ozon не планирует. Продавцом выступает «Деливери кар», все гарантийные обязательства и сервисное обслуживание лежат на дилере, уточняет представитель Ozon.