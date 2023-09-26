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Маркетплейсы начинают торговать автомобилями

Но покупать машины не глядя пока готовы только «исключительные люди», признают продавцы
Маргарита Соболь Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Интернет-ритейлер Ozon запустил продажу автомобилей. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель самой компании. На данный момент такая услуга доступна лишь в Москве и Подмосковье, но в Ozon уверяют, что список городов со временем вырастет. Пока на маркетплейсе доступны лишь автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайского бренда Chery. В дальнейшем Ozon планирует сотрудничать и с другими игроками рынка, говорит представитель компании.

Ozon в 2020 г. уже пытался запустить на своей площадке категорию «Автомобили», но тогда покупатель мог на маркетплейсе лишь забронировать товар, оплачивать его надо было у дилера в салоне. Теперь же машина полностью оплачивается онлайн, а договор купли-продажи подписывается при доставке, объясняет представитель интернет-ритейлера. Он уточняет, что предоставлять кредиты на покупку автомобилей через свой банк Ozon не планирует. Продавцом выступает «Деливери кар», все гарантийные обязательства и сервисное обслуживание лежат на дилере, уточняет представитель Ozon.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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