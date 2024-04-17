/ Бизнес

Wildberries запустит продажу автомобилей

Ведомости

Продажи автомобилей начнутся на Wildberries 18 апреля, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

На маркетплейсе, как отмечается, появится категория «Транспортные средства», первыми автомобилями, которые можно будет купить посредством маркетплейса, станут машины марки CHERY от компании «Деливери кар». Отмечается, что финальная цена автомобиля будет известна заранее.

«Представленные автомобили есть в наличии и будут доставлены покупателю в согласованное место в регионе, где доступна доставка», – уточнил представитель компании.

Приобрести авто пока смогут жители 17 регионов России: Москвы и Московской области, Казани, а также Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской областей и др.

Для покупки автомобиля на маркетплейсе нужно внести предоплату с карты, привязанной к профилю, после чего покупателю позвонит менеджер «Деливери кар», чтобы заключить договор купли-продажи. Покупатель получит договор перед выдачей машины.

В сентябре 2023 г. продажу автомобилей запустил интернет-ритейлер Ozon. Тогда опрошенные «Ведомостями» эксперты скептически оценили перспективы продаж автомобилей через маркетплейсы. Президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин отмечал, что при продаже такой продукции онлайн покупатель не сможет задать технические вопросы консультанту, что снижает качество обслуживания. По словам директора по цифровой трансформации ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Олега Кузнецова, сами автодилеры предпочитают офлайн-общение с покупателями, так как при посещении автосалона клиент с большей охотой приобретает дополнительные услуги и оборудование для автомобиля.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных