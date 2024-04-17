Wildberries запустит продажу автомобилей

В сентябре 2023 г. продажу автомобилей запустил интернет-ритейлер Ozon. Тогда опрошенные «Ведомостями» эксперты скептически оценили перспективы продаж автомобилей через маркетплейсы. Президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин отмечал, что при продаже такой продукции онлайн покупатель не сможет задать технические вопросы консультанту, что снижает качество обслуживания. По словам директора по цифровой трансформации ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Олега Кузнецова, сами автодилеры предпочитают офлайн-общение с покупателями, так как при посещении автосалона клиент с большей охотой приобретает дополнительные услуги и оборудование для автомобиля.