Wildberries запустит продажу автомобилей
Продажи автомобилей начнутся на Wildberries 18 апреля, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
На маркетплейсе, как отмечается, появится категория «Транспортные средства», первыми автомобилями, которые можно будет купить посредством маркетплейса, станут машины марки CHERY от компании «Деливери кар». Отмечается, что финальная цена автомобиля будет известна заранее.
«Представленные автомобили есть в наличии и будут доставлены покупателю в согласованное место в регионе, где доступна доставка», – уточнил представитель компании.
Приобрести авто пока смогут жители 17 регионов России: Москвы и Московской области, Казани, а также Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской областей и др.
Для покупки автомобиля на маркетплейсе нужно внести предоплату с карты, привязанной к профилю, после чего покупателю позвонит менеджер «Деливери кар», чтобы заключить договор купли-продажи. Покупатель получит договор перед выдачей машины.
В сентябре 2023 г. продажу автомобилей запустил интернет-ритейлер Ozon. Тогда опрошенные «Ведомостями» эксперты скептически оценили перспективы продаж автомобилей через маркетплейсы. Президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин отмечал, что при продаже такой продукции онлайн покупатель не сможет задать технические вопросы консультанту, что снижает качество обслуживания. По словам директора по цифровой трансформации ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Олега Кузнецова, сами автодилеры предпочитают офлайн-общение с покупателями, так как при посещении автосалона клиент с большей охотой приобретает дополнительные услуги и оборудование для автомобиля.