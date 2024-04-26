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Что грозит Ozon за неисполнение предупреждения ФАС

Максимальная санкция – оборотный штраф – может достигать сотен миллионов рублей
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости

Маркетплейсу Ozon необходимо исполнить требования, указанные в предупреждении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 26 апреля, а в случае их неисполнения площадке может грозить антимонопольное дело, пояснили опрошенные «Ведомостями» юристы. Максимальная санкция за злоупотребление доминирующим положением на рынке – оборотный штраф.

ФАС выписала предупреждение Ozon за «действия, содержащие признаки нарушения закона о защите конкуренции», говорится в сообщении регулятора. В частности, ФАС обвинила маркетплейс в навязывании продавцам участие в услуге «Баллы за скидки» и необоснованных отказах в заключении договоров. «Компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения законодательства», – говорится в сообщении.

Как работает система «Баллы за скидки»

Согласно информации на сайте Ozon, с 1 октября 2023 г. маркетплейс ввел опцию «Баллы за скидки» – принудительное снижение цены, если покупатель платит картой Ozon («Озон банка»). «Скидка будет за ваш счет от вашего имени (от имени продавца. – "Ведомости"), а разницу между вашей ценой и суммой продажи вернем баллами. Эти баллы будем списывать для оплаты услуг площадки», – объясняется на сайте Ozon.

ФАС также заявила, что в случае неисполнения предупреждения возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства. Дата, к которой следует устранить нарушения, в сообщении не указана. Представитель ФАС уточнил «Ведомостям», что Ozon должен исполнить требования до 27 мая 2024 г. «О выполнении предупреждения Ozon необходимо сообщить в ФАС России в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения», – добавил он.

За выявленные ФАС нарушения в действиях Ozon в виде злоупотребления доминирующим положением сначала требуется выдать предупреждение, и только в случае его неисполнения в установленный срок ФАС может возбудить дело, поясняет адвокат Forward Legal Олег Шейкин. Если по итогам рассмотрения этого дела будет установлен факт нарушения, то компания будет привлечена к административной ответственности, уточняет советник антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина. «После чего у Ozon уже практически не будет возможности добровольно устранить нарушения без риска взыскания штрафа», – говорит Шейкин.

Также может быть выдано обязательное к исполнению предписание, где четко будет указано, что необходимо сделать компании для того, чтобы восстановить конкуренцию на рынке, добавляет Павлухина.

За злоупотребление доминирующим положением может быть штраф от 300 000 до 1 млн руб. – если нарушение есть, но нет негативного влияния на состояние конкуренции, либо оборотный штраф – если ФАС посчитает, что нарушение влияет на состояние конкуренции, говорит Шейкин. У оборотного штрафа нет фиксированного размера, его рассчитывают от размеров выручки нарушителя, и в данном случае он может достигать сотен миллионов рублей, подчеркнул юрист.

Выручка Ozon по МСФО в 2023 г. выросла до 424,2 млрд руб. по сравнению с 277,1 млрд руб. в 2022 г. Убыток составил 18,2 млрд руб., в 2022 г. он составлял 11,2 млрд руб.

Представитель Ozon заявил «Ведомостям», что взгляд антимонопольного органа необходим для сохранения прозрачных правил в отрасли. «Обращение ФАС – важный для нас сигнал. Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования», – уточнил представитель Ozon. По его словам, компания на постоянной основе сотрудничает с ведомством и продолжит диалог для разъяснения и решения спорных вопросов.

Следует ожидать, что Ozon, вероятнее всего, воспользуется шансом избежать ответственности в виде штрафа и исполнит предупреждение ФАС России полностью или как минимум частично, заключил Шейкин.

25 января 2024 г. «Ведомости» писали, что ФАС признала доминирующее положение Wildberries и Ozon на рынке маркетплейсов. По данным службы, эти площадки занимают 80% на рынке онлайн-торговли в России. Также ФАС постановила, что доминирующее положение на рынке сервисов такси занимает «Яндекс. Такси». В конце марта правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний, занимающих доминирующее положение на рынке.

9 апреля ФАС уже выдала предупреждение Wildberries после того, как «изучила практики компании и пришла к выводам, что в оферте о реализации товара на сайте Wildberries содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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