Что грозит Ozon за неисполнение предупреждения ФАС

За выявленные ФАС нарушения в действиях Ozon в виде злоупотребления доминирующим положением сначала требуется выдать предупреждение, и только в случае его неисполнения в установленный срок ФАС может возбудить дело, поясняет адвокат Forward Legal Олег Шейкин. Если по итогам рассмотрения этого дела будет установлен факт нарушения, то компания будет привлечена к административной ответственности, уточняет советник антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина. «После чего у Ozon уже практически не будет возможности добровольно устранить нарушения без риска взыскания штрафа», – говорит Шейкин.