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ФАС выдала предупреждение Wildberries за антимонопольные нарушения

На действия маркетплейса поступило множество жалоб
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Wildberries после множества жалоб со стороны граждан и организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 2022 по 2023 г. в антимонопольную службу поступило большое количество жалоб от граждан и организаций на то, что маркетплейс нарушает антимонопольное законодательство.

ФАС изучила практики Wildberries и установила, что условия в оферте о реализации товара на сайте компании «имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора». Кроме того, тарифы маркетплейса на условия логистики и хранения товаров «подвержены практически ежедневному изменению», что непосредственно влияет на продавцов и условия их работы на маркетплейсе.

Помимо прочего, ФАС пришла к выводу о несоразмерных условиях о штрафных санкциях на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами. Не определены также условия изменения тарифов компании на логистические услуги и хранение товаров, наложения штрафных санкций на продавцов за взлом их личных кабинетов. В числе прочего маркетплейс ограничивает размещение контактной информации продавцов.

«По мнению ФАС, указанные действия "Вайлдберриз" содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Служба выдала компании предупреждение», – говорится в сообщении.

Теперь Wildberries необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте маркетплейса, а также «прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства».

В ФАС подчеркнули, что исполнение предупреждения не должно ухудшить условия для контрагентов компании.

«В случае неисполнения предупреждения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства», – добавили в пресс-службе.

В пресс-службе Wildberries ТАСС заявили, что компания изучит предупреждение ФАС. Маркетплейс и ранее выполнял рекомендации ведомства, уточнили в компании.

2 апреля стало известно, что Федеральную налоговую службу (ФНС) хотят наделить функцией госнадзора за деятельностью Совета цифровых платформ, который де-факто может стать регулятором рынка платформенной занятости. Это следует из последней версии законопроекта о платформенной занятости (есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника, состоящих в рабочей группе по разработке документа). Предполагается, что Совет цифровых платформ будет участвовать в разрешении споров между оператором платформы и занятыми, контролировать соблюдение участниками рынка законодательства в этой сфере, а также обсуждать и разрабатывать профильные законопроекты.

20 марта правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний, соответствующее постановление вступит в силу 28 марта 2024 г. Снятие моратория на проверки коснется лишь нескольких ИТ-компаний, оно затронет организации с выручкой свыше 2 млрд руб., которые обладают цифровой платформой, доля сделок на которой между покупателем и продавцом составляет более 35% от всех транзакций на данном рынке.

В ФАС отметили, что снятие моратория на проверки ИТ-компаний позволит применить механизмы «пятого антимонопольного пакета» и защитить граждан и предпринимателей от злоупотреблений со стороны цифровых монополий.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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