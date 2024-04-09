ФАС выдала предупреждение Wildberries за антимонопольные нарушения

ФАС выдала предупреждение Wildberries за антимонопольные нарушенияНа действия маркетплейса поступило множество жалоб
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Wildberries после множества жалоб со стороны граждан и организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что с 2022 по 2023 г. в антимонопольную службу поступило большое количество жалоб от граждан и организаций на то, что маркетплейс нарушает антимонопольное законодательство.
ФАС изучила практики Wildberries и установила, что условия в оферте о реализации товара на сайте компании «имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора». Кроме того, тарифы маркетплейса на условия логистики и хранения товаров «подвержены практически ежедневному изменению», что непосредственно влияет на продавцов и условия их работы на маркетплейсе.
Помимо прочего, ФАС пришла к выводу о несоразмерных условиях о штрафных санкциях на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами. Не определены также условия изменения тарифов компании на логистические услуги и хранение товаров, наложения штрафных санкций на продавцов за взлом их личных кабинетов. В числе прочего маркетплейс ограничивает размещение контактной информации продавцов.
«По мнению ФАС, указанные действия "Вайлдберриз" содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Служба выдала компании предупреждение», – говорится в сообщении.
Теперь Wildberries необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте маркетплейса, а также «прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства».
В ФАС подчеркнули, что исполнение предупреждения не должно ухудшить условия для контрагентов компании.
«В случае неисполнения предупреждения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства», – добавили в пресс-службе.
В пресс-службе Wildberries ТАСС заявили, что компания изучит предупреждение ФАС. Маркетплейс и ранее выполнял рекомендации ведомства, уточнили в компании.
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