ФАС выдала предупреждение Wildberries за антимонопольные нарушения

2 апреля стало известно, что Федеральную налоговую службу (ФНС) хотят наделить функцией госнадзора за деятельностью Совета цифровых платформ, который де-факто может стать регулятором рынка платформенной занятости. Это следует из последней версии законопроекта о платформенной занятости (есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника, состоящих в рабочей группе по разработке документа). Предполагается, что Совет цифровых платформ будет участвовать в разрешении споров между оператором платформы и занятыми, контролировать соблюдение участниками рынка законодательства в этой сфере, а также обсуждать и разрабатывать профильные законопроекты.