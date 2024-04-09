Wildberries придется исполнить предупреждение ФАС до 15 мая

При постоянном изменении правил игры (в том числе изменении базовых тарифов, которые еще и постоянно растут) для продавцов вся экономика продаж становится менее выгодна с каждым годом, сообщил «Ведомостям» гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» (ЦНТ), член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников. По его словам, он готовил для ФАС этот вопрос от бизнеса еще два года назад и служба запрашивала у Wildberries документы по этой теме, так как это очень больной вопрос для предпринимателей.