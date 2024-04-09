Wildberries придется исполнить предупреждение ФАС до 15 мая

Wildberries придется исполнить предупреждение ФАС до 15 маяАнтимонопольная служба сочла, что маркетплейс навязывает продавцам невыгодные условия
Wildberries изучит предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), как только оно поступит, сообщил «Ведомостям» представитель маркетплейса. «Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требовании службы как добросовестный участник рынка», - сообщил он.
ФАС выдала предупреждение Wildberries после того, как «изучила практики компании и пришла к выводам, что в оферте о реализации товара на сайте Wildberries содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора», говорится в заявлении ведомства от 9 апреля.
В частности, ФАС указала на постоянные изменения тарифов Wildberries на логистические услуги и услуги хранения товаров, на несоразмерные условия о штрафах при взломе аккаунтов продавцов третьими лицами. Кроме того, компания не определила условия изменения таких тарифов и наложения штрафов. Таким образом, по мнению ФАС, указанные действия Wildberries «содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», говорится в заявлении ведомства.
Маркетплейс должен исполнить предупреждение ФАС в срок до 15 мая 2024 г., уточнил «Ведомостям» представитель службы.
В январе 2024 г. Wildberries и Ozon получили статус компаний, которые совместно занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов. По данным ФАС, их суммарная доля составляет около 80%.
Представитель Wildberries пояснил, что это был «ожидаемый результат, учитывая рост инвестиций платформы в региональную логистическую инфраструктуру и развитие клиентской базы». Сейчас, по его словам, «компания перестраивает комплаенс-практики, чтобы внутренние процессы соответствовали новому статусу» площадки.
При постоянном изменении правил игры (в том числе изменении базовых тарифов, которые еще и постоянно растут) для продавцов вся экономика продаж становится менее выгодна с каждым годом, сообщил «Ведомостям» гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» (ЦНТ), член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников. По его словам, он готовил для ФАС этот вопрос от бизнеса еще два года назад и служба запрашивала у Wildberries документы по этой теме, так как это очень больной вопрос для предпринимателей.
«Надеюсь, что после отмены моратория на проверки маркетплейсов со стороны ФАС с 28 марта 2024 г. мы увидим изменения в подходах работы маркетплейсов со своими контрагентами (продавцами)», – добавил эксперт. Кожевников также ждет ответ ФАС на свое обращение о навязывании условий договора. Речь идет о внедрении маркетплейсами «индекса цен», который рассчитывается исходя из стоимости одного товара на разных площадках и может учитываться в поисковой выдаче.
Компании выдано предупреждение и теперь в установленный ФАС срок она должна исправить то, на что указало ведомство, говорит советник антимонопольной практики МЭФ Legal Оксана Павлухина. Иначе это повлечет возбуждение антимонопольного дела с административной ответственностью в виде оборотного штрафа, уточняет юрист. Впрочем, у компании есть второй путь – после возбуждения дела доказывать свою правовую позицию и отсутствие нарушений, добавила она.
Оборотный штраф рассчитывается как одна пятнадцатая (1/15) максимального штрафа (который составляет 15% от выручки) с учетом ряда коэффициентов и поправок.
Представитель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК; объединяет продавцов маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов – ПВЗ) отметил, что некоторые жалобы в отношении Wildberries в предупреждение ФАС не вошли или вошли не полностью. Например, ведомством в сообщении не даны оценки соразмерности штрафов, а также не затронуты отношения между Wildberries и владельцами ПВЗ, но, возможно, на эту тему будут отдельные решения, говорит генеральный директор сотрудничающей с АУРЭК юридической компании Fox Legal Consulting Александр Ефимов.
Юрист надеется, что маркетплейс добровольно устранит все нарушения, которые накапливались не один год. «Если Wildberries этого не сделает, то последующее дело будет самым крупным антимонопольным процессом десятилетия в нашей стране», – предупреждает Ефимов.
ФАС периодически накладывает оборотные штрафы на IT- и e-commerce-компании. Так, в России на Booking.com был наложен оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб., оспорить это решение в судах она не смогла и выплатила штраф в 2022 г. В феврале 2022 г. ФАС применила аналогичные меры в отношении Google LLC (на 2 млрд руб.) за непрозрачную, необъективную и непредсказуемую блокировку аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube. Google штраф не оплатила, суд его удвоил. Компания проходит процедуру банкротства.
В январе 2024 г. американская компания Apple выплатила штраф ФАС на почти 1,2 млрд руб. за навязывание российским разработчикам использования в их приложениях платежной системы Apple Pay и запрет на другие способы оплаты.
Выручка ООО «Вайлдберриз» в 2023 г. составила 538,7 млрд руб. (на 69,8% больше, чем в 2022 г.), а чистая прибыль – 18,9 млрд руб. (на 87% больше год к году), по данным ФНС. Оборот всей площадки (GMV) за 2023 г. компания решила не раскрывать.