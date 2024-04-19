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ФАС сообщила о блокировке более 2 млн карточек товаров на маркетплейсах

Ведомости

С начала 2024 г. по жалобам правообладателей было заблокировано свыше 2 млн карточек товаров на маркетплейсах. Об этом сообщила ФАС России.

«По итогам применения добросовестных практик Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и AliExpress Россия заблокировали 2,07 млн карточек товаров за I квартал 2024 г.», – сказано в сообщении.

Это произошло в рамках реализации мер по предотвращению продажи контрафакта. С момента подписания документа летом 2023 г. в общей сложности было заблокировано почти 4,5 млн карточек товаров. Больше всего карточек было удалено в категориях электроники, косметических средств, спортивной одежды и др.

В ФАС рассказали, что выявить контрафакт помогают не только жалобы правообладателей, но и «красные флажки», включая низкую цену, большое число возвратов из-за плохого качества и др.

В январе «Ведомости» писали, что в ходе обсуждения законопроекта о маркетплейсах у Минцифры и Минпромторга возникли разногласия, должны ли площадки нести юридическую ответственность за бракованный товар. Минцифры предложило закрепить за маркетплейсами роль информационного посредника. Минпромторг же считает, что следует доработать проект в части привлечения владельцев маркетплейсов к ответственности, в том числе за оборот некачественной продукции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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