ФАС сообщила о блокировке более 2 млн карточек товаров на маркетплейсах

В январе «Ведомости» писали, что в ходе обсуждения законопроекта о маркетплейсах у Минцифры и Минпромторга возникли разногласия, должны ли площадки нести юридическую ответственность за бракованный товар. Минцифры предложило закрепить за маркетплейсами роль информационного посредника. Минпромторг же считает, что следует доработать проект в части привлечения владельцев маркетплейсов к ответственности, в том числе за оборот некачественной продукции.