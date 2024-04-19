ФАС сообщила о блокировке более 2 млн карточек товаров на маркетплейсах
С начала 2024 г. по жалобам правообладателей было заблокировано свыше 2 млн карточек товаров на маркетплейсах. Об этом сообщила ФАС России.
Это произошло в рамках реализации мер по предотвращению продажи контрафакта. С момента подписания документа летом 2023 г. в общей сложности было заблокировано почти 4,5 млн карточек товаров. Больше всего карточек было удалено в категориях электроники, косметических средств, спортивной одежды и др.
В ФАС рассказали, что выявить контрафакт помогают не только жалобы правообладателей, но и «красные флажки», включая низкую цену, большое число возвратов из-за плохого качества и др.
В январе «Ведомости» писали, что в ходе обсуждения законопроекта о маркетплейсах у Минцифры и Минпромторга возникли разногласия, должны ли площадки нести юридическую ответственность за бракованный товар. Минцифры предложило закрепить за маркетплейсами роль информационного посредника. Минпромторг же считает, что следует доработать проект в части привлечения владельцев маркетплейсов к ответственности, в том числе за оборот некачественной продукции.