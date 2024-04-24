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Оборот Wildberries по итогам 2023 года превысил 2,5 трлн рублей

Ведомости

Оборот Wildberries по итогам 2023 г. превысил 2,5 трлн руб., заявила генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук на ежегодном Международном бизнес-форуме «Мир возможностей», пишет ТАСС.

По ее словам, в 2024 г. ожидается рост товарооборота на 60%. Более точный прогноз будет известен ближе ко второй половине этого года.

9 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Wildberries после множества жалоб со стороны граждан и организаций. С 2022 по 2023 г. в службу поступило большое количество жалоб на то, что маркетплейс нарушает антимонопольное законодательство.

ФАС изучила практики Wildberries и установила, что условия в оферте о реализации товара на сайте компании имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора. Кроме того, тарифы маркетплейса на условия логистики и хранения товаров подвержены практически ежедневному изменению, что непосредственно влияет на продавцов и условия их работы на маркетплейсе.

Помимо прочего, ФАС пришла к выводу о несоразмерных условиях о штрафных санкциях на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами. Не определены также условия изменения тарифов компании на логистические услуги и хранение товаров, наложения штрафных санкций на продавцов за взлом их личных кабинетов. В числе прочего маркетплейс ограничивает размещение контактной информации продавцов.

В пресс-службе Wildberries «Ведомостям» сообщили, что компания ранее уже выполняла рекомендации ФАС и изучит предупреждение ведомства. Маркетплейс должен исполнить предупреждение ФАС в срок до 15 мая 2024 г., уточнил «Ведомостям» представитель антимонопольной службы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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