Оборот Wildberries по итогам 2023 года превысил 2,5 трлн рублей
Оборот Wildberries по итогам 2023 г. превысил 2,5 трлн руб., заявила генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук на ежегодном Международном бизнес-форуме «Мир возможностей», пишет ТАСС.
По ее словам, в 2024 г. ожидается рост товарооборота на 60%. Более точный прогноз будет известен ближе ко второй половине этого года.
9 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Wildberries после множества жалоб со стороны граждан и организаций. С 2022 по 2023 г. в службу поступило большое количество жалоб на то, что маркетплейс нарушает антимонопольное законодательство.
ФАС изучила практики Wildberries и установила, что условия в оферте о реализации товара на сайте компании имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора. Кроме того, тарифы маркетплейса на условия логистики и хранения товаров подвержены практически ежедневному изменению, что непосредственно влияет на продавцов и условия их работы на маркетплейсе.
Помимо прочего, ФАС пришла к выводу о несоразмерных условиях о штрафных санкциях на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами. Не определены также условия изменения тарифов компании на логистические услуги и хранение товаров, наложения штрафных санкций на продавцов за взлом их личных кабинетов. В числе прочего маркетплейс ограничивает размещение контактной информации продавцов.
В пресс-службе Wildberries «Ведомостям» сообщили, что компания ранее уже выполняла рекомендации ФАС и изучит предупреждение ведомства. Маркетплейс должен исполнить предупреждение ФАС в срок до 15 мая 2024 г., уточнил «Ведомостям» представитель антимонопольной службы.