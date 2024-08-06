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В Бангладеш распустили парламент

Ведомости

В Бангладеш распустили парламент страны, соответствующее решение распространила администрация главы государства.

«На основании решения по итогам встречи президента с главами трех видов вооруженных сил, лидерами различных политических партий, представителями гражданского общества и лидерами движения "Студенты против дискриминации" национальный парламент был распущен», – говорится в пресс-релизе (цитата по ТАСС).

Главным советником временного правительства республики согласился стать лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус, пишет издание The Daily Star со ссылкой на источники.

«Когда со мной связались от имени студентов, я сначала не согласился. Я сказал, что мне нужно закончить много работы. Но студенты неоднократно просили меня об этом», – цитирует источник слова Юнуса.

Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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