В Бангладеш распустили парламент
В Бангладеш распустили парламент страны, соответствующее решение распространила администрация главы государства.
«На основании решения по итогам встречи президента с главами трех видов вооруженных сил, лидерами различных политических партий, представителями гражданского общества и лидерами движения "Студенты против дискриминации" национальный парламент был распущен», – говорится в пресс-релизе (цитата по ТАСС).
Главным советником временного правительства республики согласился стать лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус, пишет издание The Daily Star со ссылкой на источники.
«Когда со мной связались от имени студентов, я сначала не согласился. Я сказал, что мне нужно закончить много работы. Но студенты неоднократно просили меня об этом», – цитирует источник слова Юнуса.
Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.