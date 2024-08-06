На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в пресс-службе станции.
«Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 22-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора», – говорится в сообщении.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября 2022 г.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
Российская сторона регулярно сообщает об обстреле района вокруг ЗАЭС. В июне 2024 г. украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч», а также повредили трансформатор подстанции «Радуга».
3 июля ВСУ вновь атаковали «Радугу»: по подстанции было нанесено три удара с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Директор ЗАЭС Юрий Черничук утверждал, что пострадали девять работников станции.