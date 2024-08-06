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На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ

Ведомости

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в пресс-службе станции.

«Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 22-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора», – говорится в сообщении.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября 2022 г.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

Российская сторона регулярно сообщает об обстреле района вокруг ЗАЭС. В июне 2024 г. украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч», а также повредили трансформатор подстанции «Радуга».

3 июля ВСУ вновь атаковали «Радугу»: по подстанции было нанесено три удара с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Директор ЗАЭС Юрий Черничук утверждал, что пострадали девять работников станции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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