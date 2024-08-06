МИД России объявил о высылке дипломата Молдавии

МИД России объявил о высылке дипломата МолдавииЗаявление стало ответом на аналогичные действия Кишинева
Москва объявила персоной нон грата молдавского дипломата в ответ на аналогичные действия Кишинева, сообщили в МИД России.
Временный поверенный в делах Молдавии Александр Кетрару был вызван в здание МИД РФ 6 августа. Ему был заявлен решительный протест в связи с «продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева».
«Кетрару вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 1 августа объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Молдавии в России», – говорится в сообщении.
1 августа МИД Молдавии объявил персоной нон грата одного сотрудника посольства РФ после появившейся в СМИ информации об обвинении двух молдавских чиновников в шпионаже.
В апреле министр иностранных дел страны Михай Попшой констатировал, что отношения между Москвой и Кишиневом в настоящее время находятся на самом низком уровне в современной истории его страны. Кроме того, Молдавия не видит предпосылок для того, чтобы улучшить отношения с Россией. До этого, 19 марта, МИД Молдавии также объявил одного из сотрудников посольства РФ в республике персоной нон грата.