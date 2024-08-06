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СМИ: США аннулировали визу бывшего премьер-министра Бангладеш Хасины

Ведомости

США аннулировали визу бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники.

Решение было принято на фоне сообщений о том, что западные страны, включая США, добивались отстранения Хасины от власти. Телеканал сообщает, что сейчас бывший премьер-министр находится на авиабазе Хиндон в Газиабаде – недалеко от Нью-Дели (Индия).

На данный момент Хасина изучает варианты убежища в европейских странах. Отмечается, что Великобритания не готова предоставить ей убежище. При этом источники телеканала предполагают, что сестра бывшего премьер-министра Рехана может уехать в Великобританию в ближайшее время – у нее есть гражданство этой страны.

Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Протестующие выступали против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Демонстранты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.

На фоне беспорядков Шейх Хасина подала в отставку – она бежала из страны вместе с сестрой на военном вертолете. 5 августа в Бангладеш распустили парламент страны. Главным советником временного правительства республики согласился стать лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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