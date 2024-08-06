СМИ: США аннулировали визу бывшего премьер-министра Бангладеш Хасины
США аннулировали визу бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники.
Решение было принято на фоне сообщений о том, что западные страны, включая США, добивались отстранения Хасины от власти. Телеканал сообщает, что сейчас бывший премьер-министр находится на авиабазе Хиндон в Газиабаде – недалеко от Нью-Дели (Индия).
На данный момент Хасина изучает варианты убежища в европейских странах. Отмечается, что Великобритания не готова предоставить ей убежище. При этом источники телеканала предполагают, что сестра бывшего премьер-министра Рехана может уехать в Великобританию в ближайшее время – у нее есть гражданство этой страны.
Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Протестующие выступали против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Демонстранты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.
На фоне беспорядков Шейх Хасина подала в отставку – она бежала из страны вместе с сестрой на военном вертолете. 5 августа в Бангладеш распустили парламент страны. Главным советником временного правительства республики согласился стать лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.