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Захарова назвала атаку на Курскую область очередным терактом Киева

Ведомости

Атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является очередным терактом, направленном против гражданского населения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

«Наш следственный комитет, правоохранительные органы, безусловно, не только дадут этому оценку, соберут доказательства, предпримут все необходимые меры для того, чтобы все это, как всегда, дошло до суда и было квалифицировано соответствующим образом, но и вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам», – заявила дипломат.

В результате массированного обстрела и атаки дронов ВСУ, которым подверглась Курская область 6 августа, погибли пять человек. Число пострадавших выросло до 28 человек, в основном они проживают в Суджанском и Кореневском районах. Среди них – сотрудники скорой медицинской помощи, которые оказывали помощь раненым, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главного внештатного хирурга области Андрея Локтионова.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать российскую границу в Курской области с утра 6 августа. Минобороны России сообщало, что численность украинской группировки составляет до 300 человек, задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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