Захарова назвала атаку на Курскую область очередным терактом Киева

«Наш следственный комитет, правоохранительные органы, безусловно, не только дадут этому оценку, соберут доказательства, предпримут все необходимые меры для того, чтобы все это, как всегда, дошло до суда и было квалифицировано соответствующим образом, но и вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам», – заявила дипломат.