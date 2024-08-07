Захарова назвала атаку на Курскую область очередным терактом Киева
Атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является очередным терактом, направленном против гражданского населения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».
«Наш следственный комитет, правоохранительные органы, безусловно, не только дадут этому оценку, соберут доказательства, предпримут все необходимые меры для того, чтобы все это, как всегда, дошло до суда и было квалифицировано соответствующим образом, но и вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам», – заявила дипломат.
В результате массированного обстрела и атаки дронов ВСУ, которым подверглась Курская область 6 августа, погибли пять человек. Число пострадавших выросло до 28 человек, в основном они проживают в Суджанском и Кореневском районах. Среди них – сотрудники скорой медицинской помощи, которые оказывали помощь раненым, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главного внештатного хирурга области Андрея Локтионова.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать российскую границу в Курской области с утра 6 августа. Минобороны России сообщало, что численность украинской группировки составляет до 300 человек, задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.