США могут ввести ограничения против Турции из-за поставок технологий в Россию

США уверены, что Турция является ключевым узлом, через которой техника якобы попадает в Россию. Утверждается, что процессоры, карты памяти и усилители используются в российских ракетах и беспилотниках. По информации издания, минторг США уже добавил 18 турецких компаний в санкционные списки – они якобы отправляют в Россию продукцию американского производства. Список может расшириться, если «прогресса» по вопросу не будет. Министерство торговли Турции отказалось комментировать обвинения США.