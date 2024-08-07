США могут ввести ограничения против Турции из-за поставок технологий в Россию
США предупредили Турцию об ограничениях из-за предполагаемого экспорта технологий, которые могут использоваться в военных целях, в Россию, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод встретился с турецкими чиновниками в Анкаре и Стамбуле. По словам источника издания, его послание было сосредоточено на ограничении торговли американскими чипами и другими деталями, которые якобы экспортируются в Россию.
«Нам нужно увидеть прогресс, причем быстрый, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет иного выбора, кроме как применить санкции к тем, кто обходит наш экспортный контроль», – сказал Аксельрод.
США уверены, что Турция является ключевым узлом, через которой техника якобы попадает в Россию. Утверждается, что процессоры, карты памяти и усилители используются в российских ракетах и беспилотниках. По информации издания, минторг США уже добавил 18 турецких компаний в санкционные списки – они якобы отправляют в Россию продукцию американского производства. Список может расшириться, если «прогресса» по вопросу не будет. Министерство торговли Турции отказалось комментировать обвинения США.
В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический диалог между Россией и Турцией продолжается, несмотря на давление со стороны западных стран. Он отметил, что представители США приезжают в Анкару, собирают официальных лиц и руководителей бизнеса и «грубо им угрожают». По словам Пескова, это поведение – «совершенно беспардонное».