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США могут ввести ограничения против Турции из-за поставок технологий в Россию

Ведомости

США предупредили Турцию об ограничениях из-за предполагаемого экспорта технологий, которые могут использоваться в военных целях, в Россию, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод встретился с турецкими чиновниками в Анкаре и Стамбуле. По словам источника издания, его послание было сосредоточено на ограничении торговли американскими чипами и другими деталями, которые якобы экспортируются в Россию.

«Нам нужно увидеть прогресс, причем быстрый, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет иного выбора, кроме как применить санкции к тем, кто обходит наш экспортный контроль», – сказал Аксельрод.

США уверены, что Турция является ключевым узлом, через которой техника якобы попадает в Россию. Утверждается, что процессоры, карты памяти и усилители используются в российских ракетах и беспилотниках. По информации издания, минторг США уже добавил 18 турецких компаний в санкционные списки – они якобы отправляют в Россию продукцию американского производства. Список может расшириться, если «прогресса» по вопросу не будет. Министерство торговли Турции отказалось комментировать обвинения США.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический диалог между Россией и Турцией продолжается, несмотря на давление со стороны западных стран. Он отметил, что представители США приезжают в Анкару, собирают официальных лиц и руководителей бизнеса и «грубо им угрожают». По словам Пескова, это поведение – «совершенно беспардонное».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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