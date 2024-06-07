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Кремль: Россия и Турция найдут пути обхода давления со стороны Запада

Ведомости

Российско-турецкий экономический диалог продолжается, несмотря на давление со стороны западных стран, Москва и Анкара ищут пути обхода и обязательно найдут их. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.

«Мы отдаем себе отчет, какое беспрецедентное давление оказывают и американцы, и англичане, и созданные ими, знаете, такие квазиразведывательные органы по соблюдению санкционных режимов. Вот эти представители приезжают в Анкару, они собирают официальных лиц и руководителей бизнеса и грубо им угрожают. Просто грубо угрожают. Это совершенно беспардонное поведение», – отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что, несмотря на экономические проблемы, которые есть у Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган «достаточно убежденно отстаивает интересы своей страны».

«Поэтому трудности есть в экономическом плане, это даже имеет негативное влияние на бизнес-диалог, но это не значит, что это способно как-то его полностью остановить. Да, мы ищем пути для обхода этого давления западников, и мы их обязательно найдем», – заявил пресс-секретарь президента.

4 июня Песков сообщил, что в Кремле приветствуют повышенный интерес к БРИКС со стороны Турции, которая заявила о желании присоединиться к объединению. По словам главы турецкого МИДа Хакана Фидана, эта тема будет обсуждаться на встрече министров БРИКС в Нижнем Новгороде.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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