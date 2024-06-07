Кремль: Россия и Турция найдут пути обхода давления со стороны Запада

«Поэтому трудности есть в экономическом плане, это даже имеет негативное влияние на бизнес-диалог, но это не значит, что это способно как-то его полностью остановить. Да, мы ищем пути для обхода этого давления западников, и мы их обязательно найдем», – заявил пресс-секретарь президента.