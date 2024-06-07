Кремль: Россия и Турция найдут пути обхода давления со стороны Запада
Российско-турецкий экономический диалог продолжается, несмотря на давление со стороны западных стран, Москва и Анкара ищут пути обхода и обязательно найдут их. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.
«Мы отдаем себе отчет, какое беспрецедентное давление оказывают и американцы, и англичане, и созданные ими, знаете, такие квазиразведывательные органы по соблюдению санкционных режимов. Вот эти представители приезжают в Анкару, они собирают официальных лиц и руководителей бизнеса и грубо им угрожают. Просто грубо угрожают. Это совершенно беспардонное поведение», – отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что, несмотря на экономические проблемы, которые есть у Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган «достаточно убежденно отстаивает интересы своей страны».
«Поэтому трудности есть в экономическом плане, это даже имеет негативное влияние на бизнес-диалог, но это не значит, что это способно как-то его полностью остановить. Да, мы ищем пути для обхода этого давления западников, и мы их обязательно найдем», – заявил пресс-секретарь президента.
4 июня Песков сообщил, что в Кремле приветствуют повышенный интерес к БРИКС со стороны Турции, которая заявила о желании присоединиться к объединению. По словам главы турецкого МИДа Хакана Фидана, эта тема будет обсуждаться на встрече министров БРИКС в Нижнем Новгороде.