Глава МИД Турции выступил против участия НАТО в конфликте на Украине

Обсуждение возможного военного столкновения России и сил альянса активно идет с начала этого года, в том числе из-за масштабных учений, проводимых вооруженными силами западных стран. В мае дискуссия о вовлечении Запада вышла на новый уровень после того, как ряд европейских лидеров разрешили Украине применять оружие против объектов в глубине российской территории, а Франция сообщила о проработке вопроса по отправке своих инструкторов для обучения украинской армии. Российские власти регулярно предупреждают страны-участницы НАТО о рисках и возможных последствиях прямого военного столкновения.