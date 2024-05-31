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Глава МИД Турции выступил против участия НАТО в конфликте на Украине

Ведомости

Турция выступает против вовлечения НАТО в боевые действия на Украине, что может вызвать эскалацию конфликта и его территориальное распространение. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет Le Monde.

«Мы поддерживаем продолжение помощи Украине и способность Украины обеспечивать сдерживание, но мы не хотим, чтобы НАТО участвовало в этой войне», – сказал он после неформальной встречи министров иностранных дел альянса в Праге, где также присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По мнению Фидана, вовлечение НАТО «рискует привести к региональному расширению [конфликта] и более крупным кризисам».

Обсуждение возможного военного столкновения России и сил альянса активно идет с начала этого года, в том числе из-за масштабных учений, проводимых вооруженными силами западных стран. В мае дискуссия о вовлечении Запада вышла на новый уровень после того, как ряд европейских лидеров разрешили Украине применять оружие против объектов в глубине российской территории, а Франция сообщила о проработке вопроса по отправке своих инструкторов для обучения украинской армии. Российские власти регулярно предупреждают страны-участницы НАТО о рисках и возможных последствиях прямого военного столкновения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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