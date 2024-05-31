Глава МИД Турции выступил против участия НАТО в конфликте на Украине
Турция выступает против вовлечения НАТО в боевые действия на Украине, что может вызвать эскалацию конфликта и его территориальное распространение. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет Le Monde.
«Мы поддерживаем продолжение помощи Украине и способность Украины обеспечивать сдерживание, но мы не хотим, чтобы НАТО участвовало в этой войне», – сказал он после неформальной встречи министров иностранных дел альянса в Праге, где также присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен.
По мнению Фидана, вовлечение НАТО «рискует привести к региональному расширению [конфликта] и более крупным кризисам».
Обсуждение возможного военного столкновения России и сил альянса активно идет с начала этого года, в том числе из-за масштабных учений, проводимых вооруженными силами западных стран. В мае дискуссия о вовлечении Запада вышла на новый уровень после того, как ряд европейских лидеров разрешили Украине применять оружие против объектов в глубине российской территории, а Франция сообщила о проработке вопроса по отправке своих инструкторов для обучения украинской армии. Российские власти регулярно предупреждают страны-участницы НАТО о рисках и возможных последствиях прямого военного столкновения.