Китай вводит контроль над веществами для производства фентанила

Сотрудничество США и Китая в этой сфере стало результатом соглашения, которого достигли главы стран Джо Байден и Си Цзиньпин в 2023 г. на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Страны создадут рабочую группу для регулирования вопроса по химическим веществам. До этого, в 2019 г., Китай ограничил экспорт фентанила в США, из-за чего китайские производители перешли на изготовление отдельных веществ, которые входят в состав препарата.