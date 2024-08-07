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Китай вводит контроль над веществами для производства фентанила

Ведомости

С сентября этого года Китай вводит контроль за тремя химическими веществами, которые используются для изготовления фентанила, пишет Financial Times со ссылкой на Белый дом и министерство общественной безопасности Китая.

С 1 сентября Китай введет контроль за тремя химическими веществами: 4-AP, 1-boc-4-AP и норфентанил. Государства – члены ООН осуществляют контроль за ними с 2022 г. Этот шаг – первый случай за шесть лет, когда Китай вводит ограничения на химические вещества.

В Белом доме сообщили, что решение последовало за встречей высокопоставленных официальных представителей Пекина и Вашингтона. В публикации отмечается, что США уже несколько лет оказывают давление на Китай, требуя прекратить производство химических веществ для фентанила. По оценкам американской стороны, в 2023 г. препарат унес жизни почти 75 000 человек в США.

Сотрудничество США и Китая в этой сфере стало результатом соглашения, которого достигли главы стран Джо Байден и Си Цзиньпин в 2023 г. на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Страны создадут рабочую группу для регулирования вопроса по химическим веществам. До этого, в 2019 г., Китай ограничил экспорт фентанила в США, из-за чего китайские производители перешли на изготовление отдельных веществ, которые входят в состав препарата.

Фентанил – сильнодействующий синтетический опиоид. Как отмечает РБК, его действие примерно в 100 раз сильнее морфина. Врачи применяют фентанил при лечении сильной боли и для анестезии. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, более 150 человек в день умирают от фентанила и других опиоидов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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