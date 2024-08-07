Китай вводит контроль над веществами для производства фентанила
С сентября этого года Китай вводит контроль за тремя химическими веществами, которые используются для изготовления фентанила, пишет Financial Times со ссылкой на Белый дом и министерство общественной безопасности Китая.
С 1 сентября Китай введет контроль за тремя химическими веществами: 4-AP, 1-boc-4-AP и норфентанил. Государства – члены ООН осуществляют контроль за ними с 2022 г. Этот шаг – первый случай за шесть лет, когда Китай вводит ограничения на химические вещества.
В Белом доме сообщили, что решение последовало за встречей высокопоставленных официальных представителей Пекина и Вашингтона. В публикации отмечается, что США уже несколько лет оказывают давление на Китай, требуя прекратить производство химических веществ для фентанила. По оценкам американской стороны, в 2023 г. препарат унес жизни почти 75 000 человек в США.
Сотрудничество США и Китая в этой сфере стало результатом соглашения, которого достигли главы стран Джо Байден и Си Цзиньпин в 2023 г. на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Страны создадут рабочую группу для регулирования вопроса по химическим веществам. До этого, в 2019 г., Китай ограничил экспорт фентанила в США, из-за чего китайские производители перешли на изготовление отдельных веществ, которые входят в состав препарата.
Фентанил – сильнодействующий синтетический опиоид. Как отмечает РБК, его действие примерно в 100 раз сильнее морфина. Врачи применяют фентанил при лечении сильной боли и для анестезии. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, более 150 человек в день умирают от фентанила и других опиоидов.