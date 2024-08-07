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Турция присоединилась к иску ЮАР в ООН против Израиля

Ведомости

Турция присоединилась к иску ЮАР, подав документы в Международный суд ООН в Гааге. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета турецкого парламента по юстиции Джюнейта Юкселя.

«Мы будем отслеживать этот иск до самого конца, отстаивая интересы палестинцев. С сегодняшнего дня Турция присоединяется к иску против Израиля, подав досье», – заявил Юксель.

По информации агентства, 5 августа 2024 г. турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция намерена присоединиться к иску. Второй иск ЮАР подала еще 10 мая, обратившись в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе. ЮАР потребовала пересмотреть прошлое решение суда в связи с изменениями в регионе.

29 декабря 2023 г. ЮАР подала первый иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. 26 января 2024 г. суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, в том числе наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев и обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района. Также суд постановил обеспечить сохранность доказательств, которые могут быть применены в международном расследовании.

24 мая Международный суд обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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