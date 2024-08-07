Турция присоединилась к иску ЮАР в ООН против Израиля
Турция присоединилась к иску ЮАР, подав документы в Международный суд ООН в Гааге. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета турецкого парламента по юстиции Джюнейта Юкселя.
«Мы будем отслеживать этот иск до самого конца, отстаивая интересы палестинцев. С сегодняшнего дня Турция присоединяется к иску против Израиля, подав досье», – заявил Юксель.
По информации агентства, 5 августа 2024 г. турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция намерена присоединиться к иску. Второй иск ЮАР подала еще 10 мая, обратившись в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе. ЮАР потребовала пересмотреть прошлое решение суда в связи с изменениями в регионе.
29 декабря 2023 г. ЮАР подала первый иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. 26 января 2024 г. суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, в том числе наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев и обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района. Также суд постановил обеспечить сохранность доказательств, которые могут быть применены в международном расследовании.
24 мая Международный суд обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде.