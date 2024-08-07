Турция присоединилась к иску ЮАР в ООН против Израиля

29 декабря 2023 г. ЮАР подала первый иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. 26 января 2024 г. суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, в том числе наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев и обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района. Также суд постановил обеспечить сохранность доказательств, которые могут быть применены в международном расследовании.