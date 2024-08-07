Нетаньяху заявил о готовности Израиля и к обороне, и к нападению

«Мы продолжаем движение к победе. Я знаю, что граждане Израиля настороже, и я прошу вас об одном – сохраняйте спокойствие и собранность. Мы готовы как к обороне, так и к нападению, мы наносим удары по нашим врагам, а также полны решимости защищать себя», – сказал он.