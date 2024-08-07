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Нетаньяху заявил о готовности Израиля и к обороне, и к нападению

Ведомости

Израиль готов как к обороне, так и к нападению. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время встречи с призывниками на вербовочной базе Тель-Хашомер, пишет Times of Israel.

«Мы продолжаем движение к победе. Я знаю, что граждане Израиля настороже, и я прошу вас об одном – сохраняйте спокойствие и собранность. Мы готовы как к обороне, так и к нападению, мы наносим удары по нашим врагам, а также полны решимости защищать себя», – сказал он.

Нетаньяху также заявил, что гордится солдатами – как резервистами, так и регулярной армией – и называл их «становым хребтом нации».

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 5 августа, что удар Ирана по еврейскому государству может произойти в ближайшие 24-28 часов. На следующий день лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил о подготовке совместной атаки на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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