Нетаньяху заявил о готовности Израиля и к обороне, и к нападению
Израиль готов как к обороне, так и к нападению. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время встречи с призывниками на вербовочной базе Тель-Хашомер, пишет Times of Israel.
«Мы продолжаем движение к победе. Я знаю, что граждане Израиля настороже, и я прошу вас об одном – сохраняйте спокойствие и собранность. Мы готовы как к обороне, так и к нападению, мы наносим удары по нашим врагам, а также полны решимости защищать себя», – сказал он.
Нетаньяху также заявил, что гордится солдатами – как резервистами, так и регулярной армией – и называл их «становым хребтом нации».
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 5 августа, что удар Ирана по еврейскому государству может произойти в ближайшие 24-28 часов. На следующий день лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил о подготовке совместной атаки на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана.