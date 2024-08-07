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Мишустин освободил от должности замминистра культуры Надежду Преподобную

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря – заместителя министра культуры Надежду Преподобную. На этот пост председатель правительства уже назначил Жанну Алексееву. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале правовой информации.

Преподобная была назначена статс-секретарем – заместителем министра культуры в апреле 2023 г. Тогда она сменила на посту Аллу Манилову, которая стала генеральным директором Русского музея. На сайте Минкультуры сказано, что Преподобная курировала работу департаментов правового регулирования (за исключением вопросов профессионального развития и деятельности пресс-службы), региональной политики, образования и проектного управления, а также департамент кинематографии и цифрового развития. В распоряжении Мишустина от 7 августа говорится, что Преподобная была снята с поста по ее просьбе.

Алексеева до назначения на пост замминистра несколько лет работала замдиректора департамента региональной политики Минкультуры.

О возможных кадровых перестановках в Минкультуры 2 августа писал «Московский комсомолец». По данным СМИ, Преподобная перейдет в департамент культуры Москвы заместителем Алексея Фурсина.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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