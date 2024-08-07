Мишустин освободил от должности замминистра культуры Надежду Преподобную

Преподобная была назначена статс-секретарем – заместителем министра культуры в апреле 2023 г. Тогда она сменила на посту Аллу Манилову, которая стала генеральным директором Русского музея. На сайте Минкультуры сказано, что Преподобная курировала работу департаментов правового регулирования (за исключением вопросов профессионального развития и деятельности пресс-службы), региональной политики, образования и проектного управления, а также департамент кинематографии и цифрового развития. В распоряжении Мишустина от 7 августа говорится, что Преподобная была снята с поста по ее просьбе.