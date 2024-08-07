Президент ДР Конго обвинил экс-президента в поддержке повстанцев

Как сообщает агентство, Чисекеди в интервью радиостанции Top Congo FM рассказал, что Кабила связан с альянсом AFC. Он координирует «Движение 23 марта» (М23), поддерживающее восстание на востоке страны. 25 июля США ввели санкции против AFC за «подстрекательство к политической нестабильности и насильственные конфликты».