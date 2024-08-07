Президент ДР Конго обвинил экс-президента в поддержке повстанцев
Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди заявил, что бывший президент Джозеф Кабила поддерживает повстанческое движение с целью свержения администрации. Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщает агентство, Чисекеди в интервью радиостанции Top Congo FM рассказал, что Кабила связан с альянсом AFC. Он координирует «Движение 23 марта» (М23), поддерживающее восстание на востоке страны. 25 июля США ввели санкции против AFC за «подстрекательство к политической нестабильности и насильственные конфликты».
«Президент Кабила не реагирует на такого рода чушь. Он никогда не реагировал на провокации г-на Чисекеди и не собирается этого делать сегодня», – заявил агентству давний коллега бывшего президента и бывший посол Барнабе Кикая бин Каруби.
17 февраля 2024 г. стало известно о падении ракеты в аэропорту ДР Конго. Ракета, предположительно, упала на фоне столкновений правительственных войск с М23.