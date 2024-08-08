Путин по телефону поздравил главу Вьетнама с избранием на пост генсека ЦК КПВ
Президент России Владимир Путин поздравил главу Вьетнама То Лама с избранием на пост генсека Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин <...> пожелал ему успехов в партийной и государственной деятельности», – говорится в сообщении. Путин и То договорились о продолжении личных контактов.
Стороны подтвердили настрой на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама и наращивание двустороннего сотрудничества в различных областях. Главы государств также отметили договоренности, достигнутые по итогам визита Путина во Вьетнам в июне. Президенты выразили удовлетворение взаимодействием стран на международной арене, в том числе с учетом председательства России в БРИКС.
3 августа пленум ЦК КПВ единогласно избрал То Лама новым генсеком партии. Он стал третьим правителем социалистического Вьетнама в истории, который будет совмещать два упомянутых поста, – после основателя партии Хо Ши Мина и Нгуен Фу Чонга (с 2018 по 2021 г.). КПВ – единственная легальная партия в стране.