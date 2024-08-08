Путин по телефону поздравил главу Вьетнама с избранием на пост генсека ЦК КПВ

Стороны подтвердили настрой на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама и наращивание двустороннего сотрудничества в различных областях. Главы государств также отметили договоренности, достигнутые по итогам визита Путина во Вьетнам в июне. Президенты выразили удовлетворение взаимодействием стран на международной арене, в том числе с учетом председательства России в БРИКС.