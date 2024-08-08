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Путин по телефону поздравил главу Вьетнама с избранием на пост генсека ЦК КПВ

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Вьетнама То Лама с избранием на пост генсека Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин <...> пожелал ему успехов в партийной и государственной деятельности», – говорится в сообщении. Путин и То договорились о продолжении личных контактов.

Стороны подтвердили настрой на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама и наращивание двустороннего сотрудничества в различных областях. Главы государств также отметили договоренности, достигнутые по итогам визита Путина во Вьетнам в июне. Президенты выразили удовлетворение взаимодействием стран на международной арене, в том числе с учетом председательства России в БРИКС.

3 августа пленум ЦК КПВ единогласно избрал То Лама новым генсеком партии. Он стал третьим правителем социалистического Вьетнама в истории, который будет совмещать два упомянутых поста, – после основателя партии Хо Ши Мина и Нгуен Фу Чонга (с 2018 по 2021 г.). КПВ – единственная легальная партия в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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