Президент Вьетнама То Лам возглавил и правящую в стране компартию

То Лам родился в северной провинции Хынгйен в 1957 г. в семье влиятельного офицера милиции и участника Вьетнамской войны, и потому ему было суждено строить свою карьеру именно в силовых ведомствах. Окончив местную Академию народной безопасности, он поступил на службу в МВД. Затем он перешел на службу в министерство общественной безопасности (МОБ) – ведомство, которое занимается управлением спецслужбами и другими силовыми органами. С 1982 г. состоит в компартии. То Лам возглавил МОБ в 2016 г., где инициировал реформы по повышению его эффективности, в том же году он стал членом Политбюро ЦК КПВ. Президент Вьетнама считается сторонником консервативной линии, который часто апеллирует к наследию Хо Ши Мина, и оппоненты обвиняют его в управлении «жесткой рукой» и подавлении диссидентов в такой манере.