Президент Вьетнама То Лам возглавил и правящую в стране компартию

Президент Вьетнама То Лам возглавил и правящую в стране компартиюОн стал лишь третьим таким лидером в истории после Хо Ши Мина и Нгуен Фу Чонга
Пленум Центрального комитета (ЦК) правящей во Вьетнаме Коммунистической партии (КПВ) избрал единогласно 3 августа 67-летнего президента страны То Лама новым генсеком партии, сообщило государственное вьетнамское информационное агентство. Таким образом, он занял еще и ключевой политический пост в стране, который до того 13 лет был у скончавшегося 19 июля авторитетного 80-летнего руководителя Нгуен Фу Чонга. То Лам стал лишь третьим правителем социалистического Вьетнама в истории, который будет совмещать два упомянутых поста, – после основателя партии Хо Ши Мина и Нгуен Фу Чонга (с 2018 по 2021 г.).
КПВ – единственная легальная партия в стране.
Во время инаугурационной пресс-конференции То Лам заявил, что внешняя политика его страны направлена на углубление дружбы со всеми странами (так называемая «бамбуковая дипломатия») и он не собирается ее менять. При этом он пообещал продолжить внутреннюю борьбу с коррупцией под лозунгом «неустанно, без исключений, кем бы ни был человек». По указанию Нгуен Фу Чонга в стране в последние годы проводилась масштабная антикоррупционная кампания под названием «Пылающая печь», в результате которой ряд крупных чиновников и топ-менеджеров оказались за решеткой, а два предыдущих президента ушли в отставку спустя год работы на посту. В бэкграунде То Лама есть и опыт работы руководителем Центрального руководящего комитета КПВ по профилактике и борьбе с коррупцией и другими негативными явлениями.
Президент России Владимир Путин уже поздравил своего коллегу с назначением на пост генсека КПВ. «Уважаемый товарищ То Лам, примите сердечные поздравления. <...> Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Вьетнама», – говорится в телеграмме. Председатель КНР Си Цзиньпин также направил свои поздравления в Ханой, назвав две страны «дружественными социалистическими соседями».
Генерал То Лам был утвержден парламентом на посту президента лишь в мае 2024 г., но уже встречался с Путиным в этом качестве в ходе его визита во Вьетнам в июне. Тогда вьетнамский руководитель назвал Россию «одним из внешнеполитических приоритетов» его страны. А еще в 2021 г. То Лам получил российский орден Дружбы «за большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества».
То Лам родился в северной провинции Хынгйен в 1957 г. в семье влиятельного офицера милиции и участника Вьетнамской войны, и потому ему было суждено строить свою карьеру именно в силовых ведомствах. Окончив местную Академию народной безопасности, он поступил на службу в МВД. Затем он перешел на службу в министерство общественной безопасности (МОБ) – ведомство, которое занимается управлением спецслужбами и другими силовыми органами. С 1982 г. состоит в компартии. То Лам возглавил МОБ в 2016 г., где инициировал реформы по повышению его эффективности, в том же году он стал членом Политбюро ЦК КПВ. Президент Вьетнама считается сторонником консервативной линии, который часто апеллирует к наследию Хо Ши Мина, и оппоненты обвиняют его в управлении «жесткой рукой» и подавлении диссидентов в такой манере.
Совмещение поста президента и генсека КПВ – серьезное событие, которое однозначно усиливает аппаратный вес То Лама и дает ему большую свободу рук в соответствующих рамках системы, говорит директор Центра АСЕАН при МГИМО Екатерина Колдунова. При этом балансирование Вьетнама во внешней политике между основными центрами силы сохранится, но в каком виде и с превалирующей долей каких внешних партнеров – пока еще очень большой вопрос, заключает эксперт. В частности, по мнению Колдуновой, на То Лама не стоит вешать ярлык «пророссийского» руководителя.