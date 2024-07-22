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Чего ждать России от нового руководителя Вьетнама

Скончался правивший 13 лет генсек ЦК компартии страны Нгуен Фу Чонг
Глеб Мишутин
Многолетний генсек КПВ умер на 81-м году жизни/ NHAC NGUYEN / AFP

Похороны генсека ЦК правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга пройдут на высшем государственном уровне. Церемония прощания начнется 25 июля в Национальном траурном зале в Ханое, а сами похороны с высшими государственными почестями пройдут на следующий день. Свои соболезнования выразил и президент России Владимир Путин. «За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он [Чонг] снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», – говорится в его телеграмме.

Ключевой руководитель Вьетнама скончался в военном госпитале 19 июля в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. В состав похоронного комитета вошли 35 человек, в том числе высшие лица страны во главе с президентом Вьетнама То Ламом, который был избран на этот пост в мае 2024 г. по рекомендации политбюро ЦК КПВ и лично генерального секретаря. За день до смерти генсека президент стал исполнять обязанности и лидера партии.

Чонг родился 14 апреля 1944 г. тогда еще в пригороде Ханоя – Донгань. Сначала он окончил филологический факультет Ханойского университета и в 1967 г. был принят в КПВ. После этого Чонг стал работать в журнале ЦК КПВ «Коммунист». В 1981–1983 гг. поехал в Москву для обучения в аспирантуре по специальности «партийное строительство», по окончании которой стал кандидатом исторических наук (его диссертация была посвящена работе КПВ с народными массами с учетом советского опыта).

Чонг стал членом ЦК КПВ с 1994 г., а с 1998 г. и членом политбюро. В 2000–2006 гг. он занимал должность секретаря Ханойского горкома компартии Вьетнама. В 2002 г. был избран во вьетнамский парламент – Национальное собрание, а в 2011 г. занял пост генсека компартии, на который трижды переизбирался. С того же времени и до своей смерти он возглавлял Центральный военный партийный комитет (главный орган, курирующий вооруженные силы), а с 2013 г. еще и появившийся тогда Центральный руководящий комитет КПВ по борьбе с коррупцией. Наконец, Чонг три года был и президентом страны – в 2018–2021 гг. – и впервые со времен Хо Ши Мина, основателя социалистического Вьетнама, тогда один человек совмещал высшие должности в партии и государстве. Во время руководства Чонга Вьетнам вошел в топ-40 экономик мира по ВВП (35-е место). При этом число долларовых миллионеров во Вьетнаме выросло на 98% – эти темпы опережают КНР и США.

~75 000

человек составляет общее количество граждан Вьетнама, получивших образование в СССР и России

По указанию Чонга в стране в последние годы проводилась масштабная антикоррупционная кампания под названием «Пылающая печь». В ходе нее ряд чиновников и топ-менеджеров получили тюремные сроки, а всего наказание было предъявлено тысячам вьетнамцев. А, например, глава вьетнамской строительной компании Van Thinh Phat Труонг Ми Лан была приговорена к смертной казни за, как писали в СМИ, самую большую взятку в истории страны – $27 млрд (почти 3% ВВП Вьетнама). Считается, что и уход предыдущих двух президентов, каждый из которых пробыл на должности около года, был связан с итогами антикоррупционных расследований.

Путин последний раз встречался с Чонгом в ходе официального визита в эту страну в июне 2024 г. – во Вьетнам он приехал именно по приглашению генсека. Тогда лидеры обсудили вопросы торговли и образования, в том числе подготовки вьетнамских специалистов. Общее число получивших в СССР и России образование граждан Вьетнама составляет примерно 75 000 человек. Во внешней политике Чонг придерживался «бамбуковой дипломатии» с лавированием между основными мировыми центрами силы.

Со смертью генсека российско-вьетнамские отношения не пострадают, уверен доктор исторических наук, заведующий Центром изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Россия исторически связана с Вьетнамом, и, по мнению местных жителей, именно она выступает «лучшим другом» их страны. Не обделяют Вьетнам своим вниманием и США, которые пытаются протолкнуть во власть человека, который соответствует их интересам, но это, по словам эксперта, не повлечет за собой резких антироссийских поворотов в политике страны. Вопрос конструктивного развития отношений России и Вьетнама зависит от конкретного человека, который станет во главе партии, заняв таким образом один из четырех главных постов в стране. По мнению Мосякова, таким человеком вполне может быть То Лам. При этом различия в курсе Вьетнама по отношению к России будут минимальны, резюмирует Мосяков.

В отношении России Вьетнам ведет последовательную дружескую и конструктивную политику, соглашается заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. Никаких резких изменений в этой политике, которая строится еще со времен войны во Вьетнаме, ожидать не стоит. Для Вьетнама Россия – хороший балансир относительно США и Китая в регионе, как и важный экспортер технологий в сфере угля и стали, отмечает эксперт.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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