Чего ждать России от нового руководителя Вьетнама

Чонг стал членом ЦК КПВ с 1994 г., а с 1998 г. и членом политбюро. В 2000–2006 гг. он занимал должность секретаря Ханойского горкома компартии Вьетнама. В 2002 г. был избран во вьетнамский парламент – Национальное собрание, а в 2011 г. занял пост генсека компартии, на который трижды переизбирался. С того же времени и до своей смерти он возглавлял Центральный военный партийный комитет (главный орган, курирующий вооруженные силы), а с 2013 г. еще и появившийся тогда Центральный руководящий комитет КПВ по борьбе с коррупцией. Наконец, Чонг три года был и президентом страны – в 2018–2021 гг. – и впервые со времен Хо Ши Мина, основателя социалистического Вьетнама, тогда один человек совмещал высшие должности в партии и государстве. Во время руководства Чонга Вьетнам вошел в топ-40 экономик мира по ВВП (35-е место). При этом число долларовых миллионеров во Вьетнаме выросло на 98% – эти темпы опережают КНР и США.