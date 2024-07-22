Чего ждать России от нового руководителя Вьетнама

Чего ждать России от нового руководителя ВьетнамаСкончался правивший 13 лет генсек ЦК компартии страны Нгуен Фу Чонг
Похороны генсека ЦК правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга пройдут на высшем государственном уровне. Церемония прощания начнется 25 июля в Национальном траурном зале в Ханое, а сами похороны с высшими государственными почестями пройдут на следующий день. Свои соболезнования выразил и президент России Владимир Путин. «За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он [Чонг] снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», – говорится в его телеграмме.
Ключевой руководитель Вьетнама скончался в военном госпитале 19 июля в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. В состав похоронного комитета вошли 35 человек, в том числе высшие лица страны во главе с президентом Вьетнама То Ламом, который был избран на этот пост в мае 2024 г. по рекомендации политбюро ЦК КПВ и лично генерального секретаря. За день до смерти генсека президент стал исполнять обязанности и лидера партии.
Чонг родился 14 апреля 1944 г. тогда еще в пригороде Ханоя – Донгань. Сначала он окончил филологический факультет Ханойского университета и в 1967 г. был принят в КПВ. После этого Чонг стал работать в журнале ЦК КПВ «Коммунист». В 1981–1983 гг. поехал в Москву для обучения в аспирантуре по специальности «партийное строительство», по окончании которой стал кандидатом исторических наук (его диссертация была посвящена работе КПВ с народными массами с учетом советского опыта).
Чонг стал членом ЦК КПВ с 1994 г., а с 1998 г. и членом политбюро. В 2000–2006 гг. он занимал должность секретаря Ханойского горкома компартии Вьетнама. В 2002 г. был избран во вьетнамский парламент – Национальное собрание, а в 2011 г. занял пост генсека компартии, на который трижды переизбирался. С того же времени и до своей смерти он возглавлял Центральный военный партийный комитет (главный орган, курирующий вооруженные силы), а с 2013 г. еще и появившийся тогда Центральный руководящий комитет КПВ по борьбе с коррупцией. Наконец, Чонг три года был и президентом страны – в 2018–2021 гг. – и впервые со времен Хо Ши Мина, основателя социалистического Вьетнама, тогда один человек совмещал высшие должности в партии и государстве. Во время руководства Чонга Вьетнам вошел в топ-40 экономик мира по ВВП (35-е место). При этом число долларовых миллионеров во Вьетнаме выросло на 98% – эти темпы опережают КНР и США.
~75 000
человек составляет общее количество граждан Вьетнама, получивших образование в СССР и России
По указанию Чонга в стране в последние годы проводилась масштабная антикоррупционная кампания под названием «Пылающая печь». В ходе нее ряд чиновников и топ-менеджеров получили тюремные сроки, а всего наказание было предъявлено тысячам вьетнамцев. А, например, глава вьетнамской строительной компании Van Thinh Phat Труонг Ми Лан была приговорена к смертной казни за, как писали в СМИ, самую большую взятку в истории страны – $27 млрд (почти 3% ВВП Вьетнама). Считается, что и уход предыдущих двух президентов, каждый из которых пробыл на должности около года, был связан с итогами антикоррупционных расследований.
Путин последний раз встречался с Чонгом в ходе официального визита в эту страну в июне 2024 г. – во Вьетнам он приехал именно по приглашению генсека. Тогда лидеры обсудили вопросы торговли и образования, в том числе подготовки вьетнамских специалистов. Общее число получивших в СССР и России образование граждан Вьетнама составляет примерно 75 000 человек. Во внешней политике Чонг придерживался «бамбуковой дипломатии» с лавированием между основными мировыми центрами силы.
Со смертью генсека российско-вьетнамские отношения не пострадают, уверен доктор исторических наук, заведующий Центром изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Россия исторически связана с Вьетнамом, и, по мнению местных жителей, именно она выступает «лучшим другом» их страны. Не обделяют Вьетнам своим вниманием и США, которые пытаются протолкнуть во власть человека, который соответствует их интересам, но это, по словам эксперта, не повлечет за собой резких антироссийских поворотов в политике страны. Вопрос конструктивного развития отношений России и Вьетнама зависит от конкретного человека, который станет во главе партии, заняв таким образом один из четырех главных постов в стране. По мнению Мосякова, таким человеком вполне может быть То Лам. При этом различия в курсе Вьетнама по отношению к России будут минимальны, резюмирует Мосяков.
В отношении России Вьетнам ведет последовательную дружескую и конструктивную политику, соглашается заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. Никаких резких изменений в этой политике, которая строится еще со времен войны во Вьетнаме, ожидать не стоит. Для Вьетнама Россия – хороший балансир относительно США и Китая в регионе, как и важный экспортер технологий в сфере угля и стали, отмечает эксперт.