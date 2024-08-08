Медведев: спецоперация на Украине закончится победой РФ, как и конфликт в Грузии

Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. 12 августа он заявил о завершении операции по принуждению грузинских властей к миру, а 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. При этом Грузия по-прежнему считает их своими территориями.