Медведев: спецоперация на Украине закончится победой РФ, как и конфликт в Грузии
Спецоперация на Украине закончится безусловной победой России, как и конфликт в Грузии в 2008 г. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X на своей странице для англоязычной аудитории.
«В 2008 г. мы защитили свой народ и отстояли интересы нашей страны после набега этого урода [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. Нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России», – подчеркнул Медведев.
В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-е гг.).
Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. 12 августа он заявил о завершении операции по принуждению грузинских властей к миру, а 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. При этом Грузия по-прежнему считает их своими территориями.
В конце августа 2023 г. Медведев заявил, что Абхазия и Южная Осетия могут быть присоединены к России при наличии веских причин. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что Грузия не признает де-факто референдум в Южной Осетии о присоединении к России.