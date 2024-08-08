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Медведев: спецоперация на Украине закончится победой РФ, как и конфликт в Грузии

Ведомости

Спецоперация на Украине закончится безусловной победой России, как и конфликт в Грузии в 2008 г. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X на своей странице для англоязычной аудитории.

«В 2008 г. мы защитили свой народ и отстояли интересы нашей страны после набега этого урода [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. Нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России», – подчеркнул Медведев.

В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-е гг.).

Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. 12 августа он заявил о завершении операции по принуждению грузинских властей к миру, а 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. При этом Грузия по-прежнему считает их своими территориями.

В конце августа 2023 г. Медведев заявил, что Абхазия и Южная Осетия могут быть присоединены к России при наличии веских причин. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что Грузия не признает де-факто референдум в Южной Осетии о присоединении к России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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