Богданов обсудил с послом Израиля обострение ситуации на Ближнем Востоке
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов по просьбе израильской стороны обсудил с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба российского дипведомства.
Стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе с акцентом на задачи деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. В ходе беседы также были затронуты вопросы дальнейшего развития многоплановых связей России и Израиля.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что удар Ирана по Израилю может произойти в ближайшие 24-28 часов. На следующий день лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил о подготовке совместной атаки на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.