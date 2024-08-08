Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин утвердил наказание за использование военными гаджетов в личных целях

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит административный арест за ношение участниками спецоперации гаджетов, если только они не используются ими для выполнения своих обязанностей. Документ вступит в силу спустя 60 дней после его опубликования.

Закон распространяется также на военнослужащих, чьи подразделения расположены на территориях России, где введено военное положение. Речь идет только о мужчинах из числа солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Дисциплинарный арест до 10 суток применяется к бойцам в случае грубых дисциплинарных проступков. К ним в том числе относится нарушение запрета на ношение электронных изделий бытового назначения с доступом в интернет, которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Если же военный имеет при себе гаджет для выполнения своих обязанностей, то арестовывать его не должны.

В июле законопроект о запрете гаджетов участникам спецоперации вызвал волну критику среди военных блогеров и корреспондентов. 31 июля один из авторов инициативы, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что документ будет возвращен к процедуре второго чтения, где депутаты рассмотрят специальную поправку, которая норму конкретизирует и закрепляет. В тот же день в законопроект добавили поправку, разрешающую использование гаджетов в рамках военной службы, и снова приняли его в третьем чтении.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных