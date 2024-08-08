Путин утвердил наказание за использование военными гаджетов в личных целях

Дисциплинарный арест до 10 суток применяется к бойцам в случае грубых дисциплинарных проступков. К ним в том числе относится нарушение запрета на ношение электронных изделий бытового назначения с доступом в интернет, которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Если же военный имеет при себе гаджет для выполнения своих обязанностей, то арестовывать его не должны.