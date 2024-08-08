Путин утвердил наказание за использование военными гаджетов в личных целях
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит административный арест за ношение участниками спецоперации гаджетов, если только они не используются ими для выполнения своих обязанностей. Документ вступит в силу спустя 60 дней после его опубликования.
Закон распространяется также на военнослужащих, чьи подразделения расположены на территориях России, где введено военное положение. Речь идет только о мужчинах из числа солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
Дисциплинарный арест до 10 суток применяется к бойцам в случае грубых дисциплинарных проступков. К ним в том числе относится нарушение запрета на ношение электронных изделий бытового назначения с доступом в интернет, которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Если же военный имеет при себе гаджет для выполнения своих обязанностей, то арестовывать его не должны.
В июле законопроект о запрете гаджетов участникам спецоперации вызвал волну критику среди военных блогеров и корреспондентов. 31 июля один из авторов инициативы, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что документ будет возвращен к процедуре второго чтения, где депутаты рассмотрят специальную поправку, которая норму конкретизирует и закрепляет. В тот же день в законопроект добавили поправку, разрешающую использование гаджетов в рамках военной службы, и снова приняли его в третьем чтении.