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Посольство США в Ливане призвало американцев готовиться к укрытию в убежищах

Ведомости

Американское посольство в Бейруте (Ливан) призвало граждан США подготовиться к укрытию в убежищах. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

«Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не покидать Ливан, подготовить планы действий в чрезвычайных ситуациях и быть готовыми укрыться в течение длительного периода времени», – говорится в сообщении, опубликованном в X.

Диппредставительство рекомендовало гражданам покинуть Ливан любыми маршрутами.

С конца июля ряд стран призвали своих граждан покинуть Ливан. 3 августа власти Великобритании также призвали своих граждан покинуть Ливан, «поскольку ситуация в стране может быстро ухудшиться». Позже стало известно, что Лондон эвакуировал семьи сотрудников своего посольства в Бейруте.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

CNN со ссылкой на два источника, знакомых с разведданными, сообщал, что ливанская «Хезболла» все больше склоняется к тому, чтобы нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана. Учитывая близость Ливана к Израилю, который является его непосредственным соседом на севере, «Хезболла» может действовать практически без предупреждения, чего нельзя сказать об Иране, считает источник CNN.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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