Посольство США в Ливане призвало американцев готовиться к укрытию в убежищах

CNN со ссылкой на два источника, знакомых с разведданными, сообщал, что ливанская «Хезболла» все больше склоняется к тому, чтобы нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана. Учитывая близость Ливана к Израилю, который является его непосредственным соседом на севере, «Хезболла» может действовать практически без предупреждения, чего нельзя сказать об Иране, считает источник CNN.