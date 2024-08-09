Посольство США в Ливане призвало американцев готовиться к укрытию в убежищах
Американское посольство в Бейруте (Ливан) призвало граждан США подготовиться к укрытию в убежищах. Об этом сообщила пресс-служба посольства.
«Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не покидать Ливан, подготовить планы действий в чрезвычайных ситуациях и быть готовыми укрыться в течение длительного периода времени», – говорится в сообщении, опубликованном в X.
Диппредставительство рекомендовало гражданам покинуть Ливан любыми маршрутами.
С конца июля ряд стран призвали своих граждан покинуть Ливан. 3 августа власти Великобритании также призвали своих граждан покинуть Ливан, «поскольку ситуация в стране может быстро ухудшиться». Позже стало известно, что Лондон эвакуировал семьи сотрудников своего посольства в Бейруте.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
CNN со ссылкой на два источника, знакомых с разведданными, сообщал, что ливанская «Хезболла» все больше склоняется к тому, чтобы нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана. Учитывая близость Ливана к Израилю, который является его непосредственным соседом на севере, «Хезболла» может действовать практически без предупреждения, чего нельзя сказать об Иране, считает источник CNN.