На Украине начали выпуск банкнот с националистическим лозунгом
К 33-й годовщине независимости Украины Национальный банк страны выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщается в Telegram-канале НБУ.
«Деньги – не просто платежное средство или мера стоимости. Это символы государства, которые каждый из нас ежедневно держит в руках», – заявил председатель НБУ Андрей Пышный.
Модифицированные банкноты в 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен будут выпускаться в хождение на замену изношенных и постепенно заменять в обращении банкноты образцов 2014–2019 гг. Специально обменивать старые банкноты украинцам не потребуется.
Министерство юстиции России включило ОУН и ее атрибутику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских в январе 2024 г.