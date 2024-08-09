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На Украине начали выпуск банкнот с националистическим лозунгом

Ведомости

К 33-й годовщине независимости Украины Национальный банк страны выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщается в Telegram-канале НБУ.

«Деньги – не просто платежное средство или мера стоимости. Это символы государства, которые каждый из нас ежедневно держит в руках», – заявил председатель НБУ Андрей Пышный.

Модифицированные банкноты в 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен будут выпускаться в хождение на замену изношенных и постепенно заменять в обращении банкноты образцов 2014–2019 гг. Специально обменивать старые банкноты украинцам не потребуется.

Министерство юстиции России включило ОУН и ее атрибутику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских в январе 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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