Польша заключит контракт на производство пусковых установок для ЗРК Patriot

На первом этапе программы Польша приобрела две батареи системы Patriot в конфигурации, включающей ракеты PAC-3 MSE и систему IBCS. 16 пусковых установок, входящих в состав двух батарей, были поставлены компанией Huta Stalowa Wola S.A. от имени Raytheon, производителя и поставщика системы Patriot. Это стало результатом межправительственного заказа, заключенного в 2018 г. в рамках программы «Иностранные военные продажи» между министерством обороны Польши и правительством США.