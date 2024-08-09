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Польша заключит контракт на производство пусковых установок для ЗРК Patriot

Ведомости

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и государственный секретарь министерства обороны Павел Бейда подпишут контракты на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot в рамках II фазы программы Wisła. Об этом сообщается на сайте польского правительства.

Ответственным за реализацию программы Wisła с польской стороны является консорциум PGZ-Vistula.

На первом этапе программы Польша приобрела две батареи системы Patriot в конфигурации, включающей ракеты PAC-3 MSE и систему IBCS. 16 пусковых установок, входящих в состав двух батарей, были поставлены компанией Huta Stalowa Wola S.A. от имени Raytheon, производителя и поставщика системы Patriot. Это стало результатом межправительственного заказа, заключенного в 2018 г. в рамках программы «Иностранные военные продажи» между министерством обороны Польши и правительством США.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot является одним из основных элементов системы противовоздушной обороны Польши. Его основная задача, по заявлению минобороны, – борьба с тактическими баллистическими ракетами малой дальности, крылатыми ракетами и пилотируемыми средствами воздушного нападения во всем диапазоне скоростей и высот полета, используемых тактической авиацией, а также борьба с беспилотными летательными аппаратами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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