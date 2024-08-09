Польша заключит контракт на производство пусковых установок для ЗРК Patriot
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и государственный секретарь министерства обороны Павел Бейда подпишут контракты на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot в рамках II фазы программы Wisła. Об этом сообщается на сайте польского правительства.
Ответственным за реализацию программы Wisła с польской стороны является консорциум PGZ-Vistula.
На первом этапе программы Польша приобрела две батареи системы Patriot в конфигурации, включающей ракеты PAC-3 MSE и систему IBCS. 16 пусковых установок, входящих в состав двух батарей, были поставлены компанией Huta Stalowa Wola S.A. от имени Raytheon, производителя и поставщика системы Patriot. Это стало результатом межправительственного заказа, заключенного в 2018 г. в рамках программы «Иностранные военные продажи» между министерством обороны Польши и правительством США.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot является одним из основных элементов системы противовоздушной обороны Польши. Его основная задача, по заявлению минобороны, – борьба с тактическими баллистическими ракетами малой дальности, крылатыми ракетами и пилотируемыми средствами воздушного нападения во всем диапазоне скоростей и высот полета, используемых тактической авиацией, а также борьба с беспилотными летательными аппаратами.