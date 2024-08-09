Вучич подтвердил, что Россия предупредила его о готовящихся беспорядках

«Те, кто думают, что добьются чего-то силой – ничего не добьются. Сербия движется вперед, ее нельзя остановить и никто не остановит. <...> Это мое послание всем, людям не нужно беспокоиться и волноваться», – пояснил сербский лидер, добавив, что его не заставят «уйти в историю» раньше времени.