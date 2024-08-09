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Вучич подтвердил, что Россия предупредила его о готовящихся беспорядках

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российские службы безопасности предупредили его о том, что в Сербии готовятся массовые беспорядки, конечной целью которых является переворот и свержение руководства страны. Об этом сообщила газета Večernje novosti.

«Мы получили официальную информацию из Российской Федерации, информация была передана и доведена по официальным каналам», – сказал Вучич.

«Те, кто думают, что добьются чего-то силой – ничего не добьются. Сербия движется вперед, ее нельзя остановить и никто не остановит. <...> Это мое послание всем, людям не нужно беспокоиться и волноваться», – пояснил сербский лидер, добавив, что его не заставят «уйти в историю» раньше времени.

«Помешать мне стать частью истории не получится, потому что у меня есть еще два года, чтобы многое сделать», – заключил Вучич.

8 августа Večernje novosti написали, что сербская оппозиция готовится к убийству Вучича, прикрывая свои действия протестами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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