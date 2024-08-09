Вучич подтвердил, что Россия предупредила его о готовящихся беспорядках
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российские службы безопасности предупредили его о том, что в Сербии готовятся массовые беспорядки, конечной целью которых является переворот и свержение руководства страны. Об этом сообщила газета Večernje novosti.
«Мы получили официальную информацию из Российской Федерации, информация была передана и доведена по официальным каналам», – сказал Вучич.
«Те, кто думают, что добьются чего-то силой – ничего не добьются. Сербия движется вперед, ее нельзя остановить и никто не остановит. <...> Это мое послание всем, людям не нужно беспокоиться и волноваться», – пояснил сербский лидер, добавив, что его не заставят «уйти в историю» раньше времени.
«Помешать мне стать частью истории не получится, потому что у меня есть еще два года, чтобы многое сделать», – заключил Вучич.
8 августа Večernje novosti написали, что сербская оппозиция готовится к убийству Вучича, прикрывая свои действия протестами.