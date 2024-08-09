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Джо Байден разрешил продавать Саудовской Аравии наступательное оружие

Ведомости

Президент США Джо Байден снял запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии. Об этом 9 августа сообщило агентство Reuters.

Собеседник агентства рассказал, что администрация Байдена согласилась пойти навстречу Эр-Рияду, так как последний выполнил свои обещания по снижению напряженности в Йемене. С апреля 2022 г. Саудовская Аравия и йеменские хуситы соблюдают перемирие.

Решение о запрете продаж некоторых видов вооружения королевству было принято Байденом в начале президентства в 2021 г. Одной из причин тогда администрация указывала нарушение прав человека в стране и ее поддержку боевых действий в Йемене.

Как сообщило агентство Bloomberg, нынешнее решение Байдена отменить запрет на поставку вооружений связано с планами администрации сблизить Саудовскую Аравию и Израиль для оказания давления на Иран.

В конце сентября 2023 г. стало известно о готовности Саудовской Аравии установить дипотношения с Израилем в обмен на заключение с США оборонительного пакта на условиях, близких к 5-му пункту Устава НАТО о коллективной безопасности. Но после начала войны в Газе 7 октября обсуждения приостановили. Предполагаемый актуализированный вариант сделки, о котором 1 мая сообщил Bloomberg, уже не предусматривает обязательное признание Израиля саудитами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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