Джо Байден разрешил продавать Саудовской Аравии наступательное оружие

В конце сентября 2023 г. стало известно о готовности Саудовской Аравии установить дипотношения с Израилем в обмен на заключение с США оборонительного пакта на условиях, близких к 5-му пункту Устава НАТО о коллективной безопасности. Но после начала войны в Газе 7 октября обсуждения приостановили. Предполагаемый актуализированный вариант сделки, о котором 1 мая сообщил Bloomberg, уже не предусматривает обязательное признание Израиля саудитами.