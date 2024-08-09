Джо Байден разрешил продавать Саудовской Аравии наступательное оружие
Президент США Джо Байден снял запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии. Об этом 9 августа сообщило агентство Reuters.
Собеседник агентства рассказал, что администрация Байдена согласилась пойти навстречу Эр-Рияду, так как последний выполнил свои обещания по снижению напряженности в Йемене. С апреля 2022 г. Саудовская Аравия и йеменские хуситы соблюдают перемирие.
Решение о запрете продаж некоторых видов вооружения королевству было принято Байденом в начале президентства в 2021 г. Одной из причин тогда администрация указывала нарушение прав человека в стране и ее поддержку боевых действий в Йемене.
Как сообщило агентство Bloomberg, нынешнее решение Байдена отменить запрет на поставку вооружений связано с планами администрации сблизить Саудовскую Аравию и Израиль для оказания давления на Иран.
В конце сентября 2023 г. стало известно о готовности Саудовской Аравии установить дипотношения с Израилем в обмен на заключение с США оборонительного пакта на условиях, близких к 5-му пункту Устава НАТО о коллективной безопасности. Но после начала войны в Газе 7 октября обсуждения приостановили. Предполагаемый актуализированный вариант сделки, о котором 1 мая сообщил Bloomberg, уже не предусматривает обязательное признание Израиля саудитами.