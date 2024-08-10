В Минобороны сообщили о поражении позиций ВСУ в ДНР
Авиация ВКС России в течение суток нанесла около 40 ударов по позициям ВСУ в рамках поддержки группировки «Центр», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.
«Авиация совершила порядка 40 ударов в районах Гродовки, Николаевки и Селидово», – уточнил Савчук. Он также отметил, что подразделения группировки нанесли удары по формированиям первой танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки. В результате удалось отразить три контратаки штурмовых групп противника.
За сутки было поражено 385 выявленных целей противника, в том числе четыре опорных пункта ВСУ в районах Новгородского и Кирова.
С 5 августа ВС России взяли под контроль три населенных пункта в ДНР – Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое, сообщали в Минобороны.