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В Минобороны сообщили о поражении позиций ВСУ в ДНР

Ведомости

Авиация ВКС России в течение суток нанесла около 40 ударов по позициям ВСУ в рамках поддержки группировки «Центр», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

«Авиация совершила порядка 40 ударов в районах Гродовки, Николаевки и Селидово», – уточнил Савчук. Он также отметил, что подразделения группировки нанесли удары по формированиям первой танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки. В результате удалось отразить три контратаки штурмовых групп противника.

За сутки было поражено 385 выявленных целей противника, в том числе четыре опорных пункта ВСУ в районах Новгородского и Кирова.

С 5 августа ВС России взяли под контроль три населенных пункта в ДНР – Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое, сообщали в Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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