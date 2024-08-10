В Минобороны сообщили о поражении позиций ВСУ в ДНР

«Авиация совершила порядка 40 ударов в районах Гродовки, Николаевки и Селидово», – уточнил Савчук. Он также отметил, что подразделения группировки нанесли удары по формированиям первой танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки. В результате удалось отразить три контратаки штурмовых групп противника.