Береговая охрана США заявила о российском судне вблизи Аляски
Береговая охрана США во время патрулирования якобы обнаружила российское военное судно вблизи Алеутских островов на Аляске, сообщается на сайте Береговой охраны.
По ее данным, американский катер Alex Haley обнаружил судно в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта. Российское судно, как отмечается, следовало транзитом в международных водах, но якобы внутри исключительной экономической зоны США.
Экипаж катера следовал за российским судном, пока то направлялось на восток, наблюдение велось и с авиабазы береговой охраны, говорится в сообщении.
В конце июля канадские и американские истребители подняли в воздух для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских военных самолетов H-6, которые находились в опознавательной зоне ПВО на Аляске. Самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не нарушили воздушное пространство США и Канады.