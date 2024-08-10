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Береговая охрана США заявила о российском судне вблизи Аляски

Ведомости

Береговая охрана США во время патрулирования якобы обнаружила российское военное судно вблизи Алеутских островов на Аляске, сообщается на сайте Береговой охраны. 

По ее данным, американский катер Alex Haley обнаружил судно в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта. Российское судно, как отмечается, следовало транзитом в международных водах, но якобы внутри исключительной экономической зоны США.

Экипаж катера следовал за российским судном, пока то направлялось на восток, наблюдение велось и с авиабазы береговой охраны, говорится в сообщении.

В конце июля канадские и американские истребители подняли в воздух для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских военных самолетов H-6, которые находились в опознавательной зоне ПВО на Аляске. Самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не нарушили воздушное пространство США и Канады.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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