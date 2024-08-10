Береговая охрана США заявила о российском судне вблизи Аляски

В конце июля канадские и американские истребители подняли в воздух для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских военных самолетов H-6, которые находились в опознавательной зоне ПВО на Аляске. Самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не нарушили воздушное пространство США и Канады.