Канада и США подняли истребители из-за бомбардировщиков РФ и КНР вблизи Аляски
Канадские и американские истребители подняли в воздух для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских военных самолетов H-6, которые находились в опознавательной зоне ПВО на Аляске. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
Это произошло 24 июля. Подчеркивается, что самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не нарушили воздушное пространство США и Канады.
NORAD не сочло угрозой активность России и КНР в зоне ПВО Аляски. В то же время ведомство продолжит отслеживать ситуацию вблизи Северной Америки, говорится в сообщении.
Минобороны России не сообщало о полете вблизи Аляски 24 июля. По данным ведомства, 3 мая два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Его продолжительность превысила 11 часов. Самолеты сопровождали истребители Су-30СМ, на отдельных участках – также истребители иностранных государств.