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Канада и США подняли истребители из-за бомбардировщиков РФ и КНР вблизи Аляски

Ведомости

Канадские и американские истребители подняли в воздух для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских военных самолетов H-6, которые находились в опознавательной зоне ПВО на Аляске. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Это произошло 24 июля. Подчеркивается, что самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не нарушили воздушное пространство США и Канады.

NORAD не сочло угрозой активность России и КНР в зоне ПВО Аляски. В то же время ведомство продолжит отслеживать ситуацию вблизи Северной Америки, говорится в сообщении.

Минобороны России не сообщало о полете вблизи Аляски 24 июля. По данным ведомства, 3 мая два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Его продолжительность превысила 11 часов. Самолеты сопровождали истребители Су-30СМ, на отдельных участках – также истребители иностранных государств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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