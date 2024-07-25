Канада и США подняли истребители из-за бомбардировщиков РФ и КНР вблизи Аляски

Канадские и американские истребители подняли в воздух для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских военных самолетов H-6, которые находились в опознавательной зоне ПВО на Аляске. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).