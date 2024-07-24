ВС РФ подняли Су-27 над Черным морем из-за самолетов ВВС Великобритании
Вооруженные силы России подняли истребитель Су-27 над Черным морем из-за приближающихся к границе страны самолетов военно-воздушных сил Великобритании, сообщила пресс-служба Минобороны.
«В целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», – говорится в сообщении ведомства.
По данным министерства, к границе России приближались стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун». Воздушные цели развернулись при приближении Су-27. Вооруженные силы РФ не допустили нарушения государственной границы.
10 июля Россия подняла в небо МиГ-31 из-за самолета ВВС Норвегии. Тогда российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон». Норвежский самолет развернулся при приближении российского истребителя.
21 июля ВС РФ подняли самолеты МиГ-29 и МиГ-31 из-за бомбардировщиков В-52Н США над Баренцевым морем. При приближении российских истребителей американские самолеты также выполнили разворот от государственной границы.