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ВС России подняли истребители из-за бомбардировщиков США над Баренцевым морем

При приближении МиГ-29 и МиГ-31 американские самолеты выполнили разворот от госграницы
Ведомости

Российские истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил не допустили нарушения государственной границы американскими бомбардировщиками, которые были замечены над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Средства контроля воздушного пространства обнаружили над морем приближающуюся к границе групповую воздушную цель, для ее опознавания в воздух были подняты самолеты МиГ-29 и МиГ-31. 

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от государственной границы РФ», – говорится в сообщении.

Российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, нарушения госграницы не допущено, добавили в министерстве. Там подчеркнули, что полет истребителей РФ выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности».

10 июля Россия подняла в небо МиГ-31 из-за самолета ВВС Норвегии. Тогда российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон». Норвежский самолет развернулся при приближении российского истребителя.

24 марта российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 из-за обнаружения в воздухе над Баренцевым морем пары стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. После этого бомбардировщики удалились от границы РФ. Пресс-служба ВВС США назвала действия пилота МиГ-31 безопасными и профессиональными.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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