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Россия подняла в небо МиГ-31 из-за самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Ведомости

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, приближающийся к государственной границе РФ. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух был поднят истребитель МиГ-31 дежурных сил противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Норвежский самолет развернулся при приближении российского истребителя, нарушения госграницы не произошло, отмечают в оборонном ведомстве.

14, 23 и 24 августа 2023 г. экипаж российского истребителя МиГ-31 также поднимался в воздух навстречу самолету базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем, не допустив нарушения государственной границы России. В том же году норвежский самолет приближался к границе РФ 12 июля. Северный флот также поднимал в воздух истребитель МиГ-31, чтобы сопроводить иностранное судно над Баренцевым морем.

24 марта российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 из-за обнаружения в воздухе над Баренцевым морем пары стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. После этого американские бомбардировщики удалились от границы РФ. Пресс-служба ВВС США назвала действия пилота МиГ-31 безопасными и профессиональными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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