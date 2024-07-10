Россия подняла в небо МиГ-31 из-за самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, приближающийся к государственной границе РФ. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух был поднят истребитель МиГ-31 дежурных сил противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Норвежский самолет развернулся при приближении российского истребителя, нарушения госграницы не произошло, отмечают в оборонном ведомстве.
14, 23 и 24 августа 2023 г. экипаж российского истребителя МиГ-31 также поднимался в воздух навстречу самолету базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем, не допустив нарушения государственной границы России. В том же году норвежский самолет приближался к границе РФ 12 июля. Северный флот также поднимал в воздух истребитель МиГ-31, чтобы сопроводить иностранное судно над Баренцевым морем.
24 марта российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 из-за обнаружения в воздухе над Баренцевым морем пары стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. После этого американские бомбардировщики удалились от границы РФ. Пресс-служба ВВС США назвала действия пилота МиГ-31 безопасными и профессиональными.