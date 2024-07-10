Россия подняла в небо МиГ-31 из-за самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

14, 23 и 24 августа 2023 г. экипаж российского истребителя МиГ-31 также поднимался в воздух навстречу самолету базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем, не допустив нарушения государственной границы России. В том же году норвежский самолет приближался к границе РФ 12 июля. Северный флот также поднимал в воздух истребитель МиГ-31, чтобы сопроводить иностранное судно над Баренцевым морем.