Минобороны сообщило о развороте норвежского самолета от границы России
Экипаж российского истребителя МиГ-31 над Баренцевым морем вылетел навстречу самолету базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии и не допустил нарушения государственной границы России. Об этом сообщили в Минобороны.
«24 августа 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», – указано в сообщении.
Экипаж МиГ-31 идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.
В Минобороны отметили, что при приближении МиГ-31 норвежский военный самолет выполнил разворот от российской границы. «Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – добавили ведомстве. Полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
О сопровождении российским истребителем норвежского Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем Минобороны сообщало 23 августа. Ранее ВС России поднимали истребитель над Баренцевым морем 14 августа. Тогда к госгранице также приблизился норвежский самолет Р-8А «Посейдон». Нарушения госграницы допущено не было.