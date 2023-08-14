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Российский МиГ-29 сопроводил норвежский патрульный самолет над Баренцевым морем

Ведомости

14 августа российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29 после обнаружения над Баренцевым морем приближающегося к границе РФ норвежского патрульного самолета. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», – говорится в сообщении.

Летевший в сторону российской границы самолет оказался норвежским Р-8А «Посейдон». Как только российский истребитель приблизился к нему, иностранный самолет развернулся от границы РФ. В результате нарушения российской границы допущено не было, подчеркнули в ведомстве.

В предыдущий раз норвежский самолет приближался к границе РФ 12 июля. Северный флот поднял в воздух истребитель МиГ-31 для сопровождения иностранного судна над Баренцевым морем, нарушения государственной границы допущено не было.

5 августа военные обнаружили американский разведывательный беспилотник MQ-9A Ripper над акваторией Черного моря. В воздух был поднят российский истребитель Су-30, нарушения границы также не произошло. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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