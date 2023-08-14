Российский МиГ-29 сопроводил норвежский патрульный самолет над Баренцевым морем
14 августа российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29 после обнаружения над Баренцевым морем приближающегося к границе РФ норвежского патрульного самолета. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», – говорится в сообщении.
Летевший в сторону российской границы самолет оказался норвежским Р-8А «Посейдон». Как только российский истребитель приблизился к нему, иностранный самолет развернулся от границы РФ. В результате нарушения российской границы допущено не было, подчеркнули в ведомстве.
В предыдущий раз норвежский самолет приближался к границе РФ 12 июля. Северный флот поднял в воздух истребитель МиГ-31 для сопровождения иностранного судна над Баренцевым морем, нарушения государственной границы допущено не было.
5 августа военные обнаружили американский разведывательный беспилотник MQ-9A Ripper над акваторией Черного моря. В воздух был поднят российский истребитель Су-30, нарушения границы также не произошло.