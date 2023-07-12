Военные подняли МиГ-31 из-за приближения к границам России норвежского самолета

13 апреля истребитель МиГ-31 также был поднят в связи с обнаружением над Баренцевым морем самолета ВВС Норвегии, который приближался к границам России. После разворота норвежского самолета от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы допущено не было.