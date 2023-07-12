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Общество

Военные подняли МиГ-31 из-за приближения к границам России норвежского самолета

Ведомости

Истребитель МиГ-31 Северного флота был поднят в связи с приближением самолета ВВС Норвегии к границам России. Об этом сообщили в Минобороны.

12 июля над акваторией Баренцева моря была обнаружена воздушная цель, которая приближалась к границам России. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных противовоздушных сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – подчеркнули в ведомстве.

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В Минобороны уточнили, что российский истребитель выполнял полет строго по международным правилам и не допустил опасного сближения с иностранным воздушным судном.

13 апреля истребитель МиГ-31 также был поднят в связи с обнаружением над Баренцевым морем самолета ВВС Норвегии, который приближался к границам России. После разворота норвежского самолета от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы допущено не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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