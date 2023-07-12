Военные подняли МиГ-31 из-за приближения к границам России норвежского самолета
Истребитель МиГ-31 Северного флота был поднят в связи с приближением самолета ВВС Норвегии к границам России. Об этом сообщили в Минобороны.
12 июля над акваторией Баренцева моря была обнаружена воздушная цель, которая приближалась к границам России. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных противовоздушных сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.
«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что российский истребитель выполнял полет строго по международным правилам и не допустил опасного сближения с иностранным воздушным судном.
13 апреля истребитель МиГ-31 также был поднят в связи с обнаружением над Баренцевым морем самолета ВВС Норвегии, который приближался к границам России. После разворота норвежского самолета от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы допущено не было.