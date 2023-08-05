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ВС России подняли истребитель Су-30 после обнаружения дрона США над Черным морем

Ведомости

Экипаж российского истребителя Су-30 был поднят в связи с обнаружением над акваторией Черного моря американского разведывательного беспилотника MQ-9A Ripper, нарушения государственной границы не допущено, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 5 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к российской границе воздушную цель. 

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.  Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Ripper ВВС США», – говорится в сообщении.

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При приближении российского истребителя американский беспилотник развернулся, а самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы не допущено, добавили в Минобороны. Там подчеркнули, что полет Су-30 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

В конце июня российские самолеты Су-27 перехватили три самолета военно-воздушных сил Великобритании, которые над акваторией Черного моря приближались к границе России. В Минобороны РФ тогда уточнили, что воздушными целями оказались британские самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два истребителя «Тайфун». При появлении российских истребителей иностранные самолеты развернулись, граница не была нарушена. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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