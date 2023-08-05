ВС России подняли истребитель Су-30 после обнаружения дрона США над Черным морем

В конце июня российские самолеты Су-27 перехватили три самолета военно-воздушных сил Великобритании, которые над акваторией Черного моря приближались к границе России. В Минобороны РФ тогда уточнили, что воздушными целями оказались британские самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два истребителя «Тайфун». При появлении российских истребителей иностранные самолеты развернулись, граница не была нарушена.