ВС России подняли истребитель Су-30 после обнаружения дрона США над Черным морем
Экипаж российского истребителя Су-30 был поднят в связи с обнаружением над акваторией Черного моря американского разведывательного беспилотника MQ-9A Ripper, нарушения государственной границы не допущено, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 5 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к российской границе воздушную цель.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Ripper ВВС США», – говорится в сообщении.
При приближении российского истребителя американский беспилотник развернулся, а самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы не допущено, добавили в Минобороны. Там подчеркнули, что полет Су-30 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
В конце июня российские самолеты Су-27 перехватили три самолета военно-воздушных сил Великобритании, которые над акваторией Черного моря приближались к границе России. В Минобороны РФ тогда уточнили, что воздушными целями оказались британские самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два истребителя «Тайфун». При появлении российских истребителей иностранные самолеты развернулись, граница не была нарушена.