Минобороны сообщило о сопровождении норвежского самолета над Баренцевым морем
Российские военные подняли истребитель МиГ-29 над Баренцевым морем и сопроводили Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, нарушения госграницы не допущено. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«23 августа 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии», – сказано в сообщении.
В Минобороны добавили, что при приближении российского истребителя норвежский «Посейдон» развернулся от госграницы. В ведомстве добавили, пилоты МиГ-29 выполняли полет в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства.
В предыдущий раз Минобороны сообщало, что ВС России поднимали истребитель над Баренцевым морем 14 августа. Тогда к госгранице также приблизился норвежский самолет – Р-8А «Посейдон». Нарушения госграницы допущено не было.