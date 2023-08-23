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Минобороны сообщило о сопровождении норвежского самолета над Баренцевым морем

Ведомости

Российские военные подняли истребитель МиГ-29 над Баренцевым морем и сопроводили Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, нарушения госграницы не допущено. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.  

«23 августа 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии», – сказано в сообщении. 

В Минобороны добавили, что при приближении российского истребителя норвежский «Посейдон» развернулся от госграницы. В ведомстве добавили, пилоты МиГ-29 выполняли полет в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства. 

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В предыдущий раз Минобороны сообщало, что ВС России поднимали истребитель над Баренцевым морем 14 августа. Тогда к госгранице также приблизился норвежский самолет – Р-8А «Посейдон». Нарушения госграницы допущено не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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