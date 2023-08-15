В Генштабе ВС РФ сообщили об усилении активности авиации США у границ России и Китая
В этом году США усилили деятельность стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России и Китая. Об этом заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности.
«Вблизи границ России и Китая существенно активизировалась деятельность стратегической бомбардировочной авиации США. В текущем году совершено 77 самолетовылетов, что уже больше, чем за весь 2022 год», – сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Костюкова, за последние два года интенсивность полетов стратегической разведывательной авиации США выросла более чем на 20% и достигла 920 самолетовылетов в год.
В конце мая Минобороны России сообщило, что российские истребители Су-35с и Су-27п были подняты в воздух для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков США над акваторией Балтийского моря, которые направлялись к государственной границе России. В результате госграница не была нарушена.