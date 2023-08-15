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Политика

В Генштабе ВС РФ сообщили об усилении активности авиации США у границ России и Китая

Ведомости

В этом году США усилили деятельность стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России и Китая. Об этом заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Вблизи границ России и Китая существенно активизировалась деятельность стратегической бомбардировочной авиации США. В текущем году совершено 77 самолетовылетов, что уже больше, чем за весь 2022 год», – сказал он (цит. по ТАСС).

По словам Костюкова, за последние два года интенсивность полетов стратегической разведывательной авиации США выросла более чем на 20% и достигла 920 самолетовылетов в год. 

В конце мая Минобороны России сообщило, что российские истребители Су-35с и Су-27п были подняты в воздух для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков США над акваторией Балтийского моря, которые направлялись к государственной границе России. В результате госграница не была нарушена. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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