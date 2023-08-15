В Генштабе ВС РФ сообщили об усилении активности авиации США у границ России и Китая

В конце мая Минобороны России сообщило, что российские истребители Су-35с и Су-27п были подняты в воздух для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков США над акваторией Балтийского моря, которые направлялись к государственной границе России. В результате госграница не была нарушена.