Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем вблизи Аляски
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Полет был плановым, его продолжительность превысила 11 часов. В Минобороны отметили, что Ту-95МС сопровождали экипажи самолетов Су-30СМ, а «на отдельных этапах маршрута» – истребители иностранных государств.
В военном ведомстве напомнили, что российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Там подчеркнули, что все полеты проходят строго в соответствии с международными правилами.
Предыдущий полет ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым морем состоялся 10 февраля. Он также был плановым и выполнялся вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 7 часов. Российские самолеты сопровождали истребители Су-30СМ.