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Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем вблизи Аляски

Ведомости

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Полет был плановым, его продолжительность превысила 11 часов. В Минобороны отметили, что Ту-95МС сопровождали экипажи самолетов Су-30СМ, а «на отдельных этапах маршрута» – истребители иностранных государств.

В военном ведомстве напомнили, что российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Там подчеркнули, что все полеты проходят строго в соответствии с международными правилами.

Предыдущий полет ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым морем состоялся 10 февраля. Он также был плановым и выполнялся вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 7 часов. Российские самолеты сопровождали истребители Су-30СМ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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