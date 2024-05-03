Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем вблизи Аляски

В военном ведомстве напомнили, что российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Там подчеркнули, что все полеты проходят строго в соответствии с международными правилами.