Министр финансов ФРГ объяснил необходимость размещения в стране ракет США

В конце июля представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что в Германии учли заявление президента России Владимира Путина об ответных мерах на размещение ракет США на территории страны. Глава государства предупредил, что Москва будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).