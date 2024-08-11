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Министр финансов ФРГ объяснил необходимость размещения в стране ракет США

Ведомости

Американское оружие большой дальности, которое планируется разместить в Германии, призвано создать баланс в сдерживании России, заявил в интервью медиагруппе Funke министр финансов ФРГ Кристиан Линднер,

«Германия уже много лет находится в пределах досягаемости российских ракет, способных нести ядерное оружие. Вот почему для нас крайне важно создать баланс сдерживания», – сказал министр (цитата по Welt).

Важным вкладом в эти усилия, отметил Линднер, является запланированное размещение американских ракет.

10 июля стало известно, что США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок называла размещение ракет США в ФРГ необходимостью сдержать Россию. 

В конце июля представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что в Германии учли заявление президента России Владимира Путина об ответных мерах на размещение ракет США на территории страны. Глава государства предупредил, что Москва будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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