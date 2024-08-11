Министр финансов ФРГ объяснил необходимость размещения в стране ракет США
Американское оружие большой дальности, которое планируется разместить в Германии, призвано создать баланс в сдерживании России, заявил в интервью медиагруппе Funke министр финансов ФРГ Кристиан Линднер,
«Германия уже много лет находится в пределах досягаемости российских ракет, способных нести ядерное оружие. Вот почему для нас крайне важно создать баланс сдерживания», – сказал министр (цитата по Welt).
Важным вкладом в эти усилия, отметил Линднер, является запланированное размещение американских ракет.
10 июля стало известно, что США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок называла размещение ракет США в ФРГ необходимостью сдержать Россию.
В конце июля представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что в Германии учли заявление президента России Владимира Путина об ответных мерах на размещение ракет США на территории страны. Глава государства предупредил, что Москва будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).