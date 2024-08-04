Бербок назвала размещение ракет США в ФРГ сдерживающим фактором против РФ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала размещение ракет США в ФРГ необходимостью сдержать Россию. Об этом пишет DW (признана иноагентом в РФ).
По ее словам, защитить Германию может то, что Берлин сейчас инвестирует в собственную безопасность в рамках Евросоюза и НАТО, а также на национальном уровне. Эти меры включают в себя решение о размещении американского дальнобойного оружия на территории ФРГ, уточнила Бербок. Такие шаги также защитят Польшу, страны Прибалтики и Финляндию, утверждает она.
10 июля стало известно, что США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие.
Во время выступления на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ 28 июля президент России Владимир Путин заявил, что страна будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Это произойдет в случае, если США разместят такое вооружение на территории Германии. Глава государства подчеркнул, что в зоне досягаемости вооружения, которое планирует разместить США, будут находиться важные российские объекты государственного и военного управления.