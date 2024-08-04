Бербок назвала размещение ракет США в ФРГ сдерживающим фактором против РФ

По ее словам, защитить Германию может то, что Берлин сейчас инвестирует в собственную безопасность в рамках Евросоюза и НАТО, а также на национальном уровне. Эти меры включают в себя решение о размещении американского дальнобойного оружия на территории ФРГ, уточнила Бербок. Такие шаги также защитят Польшу, страны Прибалтики и Финляндию, утверждает она.