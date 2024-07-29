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В Германии учли заявление Путина об ответе на размещение ракет США

Ведомости

В Германии учли заявление президента России Владимира Путина об ответных мерах на размещение ракет США на территории страны. Об этом заявила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

«Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие», – сказала она (цитата по ТАСС). По словам Хофман, Россия якобы угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами, изменив «стратегический баланс». Она добавила, что в вопросе размещения ракет речь идет исключительно о сдерживании.

10 июля стало известно, что США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие. 

Во время выступления на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ Путин заявил, что Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Это произойдет в случае, если США разместят вооружение на территории Германии. Президент России подчеркнул, что в зоне досягаемости вооружения, которое планирует разместить США, будут находиться важные российские объекты государственного и военного управления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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