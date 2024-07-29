В Германии учли заявление Путина об ответе на размещение ракет США

Во время выступления на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ Путин заявил, что Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Это произойдет в случае, если США разместят вооружение на территории Германии. Президент России подчеркнул, что в зоне досягаемости вооружения, которое планирует разместить США, будут находиться важные российские объекты государственного и военного управления.