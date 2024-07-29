В Германии учли заявление Путина об ответе на размещение ракет США
В Германии учли заявление президента России Владимира Путина об ответных мерах на размещение ракет США на территории страны. Об этом заявила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.
«Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие», – сказала она (цитата по ТАСС). По словам Хофман, Россия якобы угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами, изменив «стратегический баланс». Она добавила, что в вопросе размещения ракет речь идет исключительно о сдерживании.
10 июля стало известно, что США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие.
Во время выступления на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ Путин заявил, что Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Это произойдет в случае, если США разместят вооружение на территории Германии. Президент России подчеркнул, что в зоне досягаемости вооружения, которое планирует разместить США, будут находиться важные российские объекты государственного и военного управления.